أخبار عاجلة

4 جامعات تشارك في دورة المحافظات الحدودية بالعريش تحت شعار «معًا في سيناء» -
خلال 24 ساعة.. كوريا الجنوبية تسجل 1865 إصابة جديدة و10 وفيات بكورونا -
تنبيه لـ"مركز الأرصاد": أمطار رعدية ورياح سطحية على منطقة جازان -
بالفيديو.. سلطات الاحتلال الإسرائيلي تُلقي القبض على أسيرين آخرين من الستة الفارين من سجن جلبوع -
أمطار رعدية على منطقة عسير.. تستمرّ حتى الساعة الـ٨ مساءً -
الحكومة اليمنية تدعو مجلس الأمن لاتباع نهج أكثر صرامة مع ميليشيا الحوثي -
مصر تؤكّد تضامنها الكامل مع السودان في حادث تحطُم مروحية عسكرية -
فتح باب التسجيل في مجموعات التقوية بمدارس شمال سيناء -
اليوم.. السيسي يطلق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان -
أطباء معهد القلب يوقعون الكشف الطبي بالمجان في العريش -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

القاعدة الأمريكية في قطر كانت محطة ترانزيت لآلاف الأفغان الفارين من «طالبان»

Print
القاعدة الأمريكية في قطر كانت محطة ترانزيت لآلاف الأفغان الفارين من «طالبان» القاعدة الأمريكية في قطر كانت محطة ترانزيت لآلاف الأفغان الفارين من «طالبان»

اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال جنرال أمريكي إن الولايات المتحدة نقلت معظم من أجلتهم من أفغانستان إلى قطر، وعددهم 57 ألفا، خارج الدولة الخليجية، في حين لا يزال أقل من 1400 في القاعدة العسكرية الأمريكية هناك.

وقال البريغادير جنرال، جيرالد دونوهيو، للصحفيين، إن بعض أولئك اللاجئين الذين نُقلوا جوا من قطر هم الآن في الولايات المتحدة، بينما نُقل آخرون إلى أوروبا حيث يجري التعامل معهم.

وأضاف أنه من المقرر أن يتم اليوم السبت نقل كثيرين من بين 1400 لاجئ أفغاني لا يزالون في قاعدة العديد بقطر، بينما ستبقى مجموعة صغيرة تحتاج إلى رعاية طبية حتى تتمكن من السفر.

وأشار الجنرال إلى أن مواطنين أفغانيين وغير أفغانيين نُقلوا جوا إلى قاعدة العديد التي شهدت عند الذروة وجود ما يزيد على 17500 ممن جرى إجلاؤهم في وقت واحد.

وأضاف أن تسعة أطفال ولدوا في القاعدة أثناء مهمة الإجلاء.

وأجلت الولايات المتحدة ما يقرب من 124 ألف شخص من كابل الشهر الماضي في إطار جسر جوي ضخم أُقيم لنقل رعاياها وأفغان وغيرهم من جنسيات أخرى، بعد سيطرة حركة طالبان على أفغانستان.

وبعد انتهاء هذه المهمة الصعبة التي تضمنت إجلاء آلاف الأفغان المعرضين للخطر، ينتظر الآن آلاف غيرهم، بعضهم ليس لديه وثائق، أو طلباته للحصول على تأشيرة أمريكية معلقة، وآخرون ضمن عائلات ذات أوضاع هجرة مختلطة، في «مراكز عبور» في بلدان ثالثة.

ويتعين على الأفغان اجتياز عقبات الهجرة البيروقراطية كي يتسنى لهم دخول الولايات المتحدة في نهاية المطاف.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
تنفيذ 714 حكمًا قضائيًا في أسوان

تنفيذ 714 حكمًا قضائيًا في أسوان

4 جامعات تشارك في دورة المحافظات الحدودية بالعريش تحت شعار «معًا في سيناء»

4 جامعات تشارك في دورة المحافظات الحدودية بالعريش تحت شعار «معًا في سيناء»

فتح باب التسجيل في مجموعات التقوية بمدارس شمال سيناء

فتح باب التسجيل في مجموعات التقوية بمدارس شمال سيناء

اليوم.. السيسي يطلق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان

اليوم.. السيسي يطلق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان