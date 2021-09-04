رئيس بيلاروسيا يوصي بعرض لوحة رسمتها فتاة صغيرة في القصر الرئاسي

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حازت لوحة فنية من تصميم فتاة صغيرة، على إعجاب الرئيس البيلاروسي، ألكسندر لوكاشينكو، وأوصى بعرضها في القصر الرئاسي «قصر الاستقلال» في العاصمة مينسك.

ويظهر في اللوحة الرئيس ونجله نيكولاي حاملين البنادق، وفقا لوكالة «سبوتنيك».

وقال لوكاشينكو، إن اللوحة التي أهديت له في عيد ميلاده، رسمت بريشة ابنة أحد العاملين في أجهزة الأمن البيلاروسية، موضحا أنها تعبر عن لحظة هامة في حياته.

وأشار إلى أن الرسامة الشابة نجحت في التعبير عن تلك اللحظة بدقة وأضاف: «لست خبيرا في الأعمال الفنية، لكن اللوحة قد أعجبتني».

وقال الرئيس البيلاروسي إنه وجه بعرض اللوحة في قصر الاستقلال كي يشاهدها كل من يزوره.

وتعكس اللوحة حدثا معروفا من أحداث المواجهة السياسية بين السلطة والمعارضة التي شهدتها بيلاروسيا بعد الانتخابات الرئاسية في 9 أغسطس 2020، حيث حضر الرئيس لوكاشينكو ونجله نيكولاي على متن مروحية إلى «قصر الاستقلال» ويحمل كل منهما بندقيته الرشاشة.