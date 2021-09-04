«طب المنيا» ينظم ورش عمل للأطباء حديثي التخرج على استخدامات الموجات فوق الصوتية

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عقد مركز التدريب الدائم للموجات فوق الصوتية بقسم النساء والتوليد بكلية الطب جامعة المنيا، تحت رعاية الدكتور مصطفي عبدالنبي عبدالرحمن رئيس الجامعة، والدكتور حسام شوقي عميد كلية الطب، عدد من ورش العمل التدريبية بمركز الأم والجنين بمستشفى النساء والتوليد والأطفال الجامعي، حيث استهدفت ورش العمل تدريب 40 من الأطباء حديثي التخرج بالمستشفيات الجامعية والتامين الصحي ووزارة الصحة، لنشر التوعية بالخدمات الصحية والتشخيص بالموجات الصوتية، والتدريب على أساسيات التعامل مع أجهزة السونار وتشخيص حالات الجنين وأمراض النساء.

قال الدكتور مصطفى عبدالنبي، رئيس جامعة المنيا، أن وحدة الأم والجنين بمستشفى النساء تم تزويدها بأحدث أجهزة الموجات الفوق صوتية الفائقة الجودة (الكلور دوبلر) الملون، وأجهزة الأشعة الرباعية الأبعاد التي تمكن من التشخيص الدقيق للام والجنين، مؤكدًا بأن المركز أصبح يقدم خدماته المتكاملة لمرضي الصعيد على مدار الأسبوع، بالإضافة للخدمات التعليمية وورش العمل التدريبية للمتخصصين.

ومن جانبه، أكد الدكتور حسام الدن شوقي، أن المركز عقد عدد من ورش العمل، وذلك لتعليم المتدربين أساسيات استخدام السونار ثنائي وثلاثي ورباعي الأبعاد، واستخدام الأجهزة بالشكل الأفضل لضمان نتائج أكثر دقة وخاصة للمشكلات الوراثية والتداخلية، موضحًا بأن ورش العمل حاضرها نخبة من اساتذة النساء والتوليد وهم: الدكتور هاني حسن أستاذ النساء والتوليد ومدير الوحدة، والدكتور سعد الجيلاني، والدكتور أمير أحمد عبدالله، أساتذة النساء والتوليد بطب المنيا، وشاركهم الدكتورة هبة حسن، والدكتورة إيناس مصطفى، والدكتور محمد يحيي السويفي، والدكتورة شيماء البدوي، والدكتور محمد حسن، والدكتور محمد نبيل.