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تطعيم 6 آلاف من العاملين بجامعة بنها بلقاح (صور)

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تطعيم 6 آلاف من العاملين بجامعة بنها بلقاح فيروس كورونا (صور) تطعيم 6 آلاف من العاملين بجامعة بنها بلقاح (صور)

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أكد الدكتور ناصر الجيزاوي القائم بأعمال رئيس جامعة بنها، استمرار أعمال تطعيم العاملين بالجامعة بلقاح ، داخل النقاط الثابتة والمتحركة على مستوى كليات الجامعة، مشيرا إلى أنه تم حتى الآن الإنتهاء من تطعيم 6 آلاف من أعضاء هيئة التدريس والعاملين والطلاب منذ بدء حملة التطعيم.

وقال «الجيزاوي»، السبت، خلال الجولة التي أجراها لتفقد أعمال التطعيم داخل النقطة الثابتة بكليتى الزراعة والطب البيطرى بمشتهر، يرافقه الدكتورة أماني عباس عميد كلية الطب البيطرى، والدكتور محمود الزعبلاوى القائم بأعمال عميد كلية الزراعة، إنه تم تشكيل لجنة لمتابعة خطة التطعيم برئاسته وعضوية نواب رئيس الجامعة وعميد كلية الطب والمدير التنفيذي للمستشفى الجامعى ومديرة وحدة مكافحة العدوى ووكيل وزارة الصحة بالقليوبية، مشيرا إلى أنه تم استلام ٢٠ ألف جرعة لقاح من وزارة الصحة، وتم تدريب فرق تكنولوجيا المعلومات والفرق الطبية على إجراءات التطعيم.

وأضاف أن الجامعة تولى اهتمامًا كبيرًا بتطعيم الطلاب ومنتسبي الجامعة قبل بدء العام الدراسي الجديد من خلال تقديم كافة أنواع الدعم اللوجيستي للفرق الطبية المتنقلة لمساعدتها في أداء مهامها، وذلك في إطار خطة السعي للوصول إلى حرم جامعي آمن وخال من كورونا.

ولفت القائم بأعمال رئيس الجامعة، إلى استمرارية أعمال النقطة الثابتة بالمعمل الباثولوجيا الإكلينيكية بمستشفى بنها الجامعى، واستقبال منتسبي الجامعة من كليات القطاع الصحي لتلقي لقاح فيروس كورونا إلى جانب النقاط المتحركة على مستوى كليات الجامعة.

المصرى اليوم

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