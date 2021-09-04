وزير الأوقاف: نعمل يدًا بيد مع التربية والتعليم والمجلس الأعلى للإعلام لبناء الوعي المستنير

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نظمت وزارة الأوقاف، اليوم السبت، ندوة تحت عنوان: «بناء الوعي وأثره في استقرار الدول»، بالقاعة الرئيسية بأكاديمية الأوقاف الدولية لتدريب الأئمة والواعظات وإعداد المدربين بمدينة السادس من أكتوبر .

وفي كلمته أعرب د.محمد مختار جمعة ، وزير الأوقاف، عن سعادته وترحيبه بالحضور في هذا اللقاء الوطني التوعوي التثقيفي؛ وهو بناء الوعي وأثره في بناء واستقرار الدول، مؤكدًا أن ما يميز هذا اللقاء أنه تطبيق عملي لما ينادي به كثير من المتخصصين، والمفكرين، والأكاديميين، والعلماء، من أهمية تضافر جميع جهود مؤسسات الدولة في قضية بناء الوعي من أهم القضايا والتحديات المعاصرة.

وقال وزير الأوقاف: «هذه الندوة تمثل تضافر مؤسسات الدولة حيث تم عقد عدد من الدورات التدريبية مع التربية والتعليم في تنمية مهارات معلمي التربية الدينية إضافة إلى التعاون المثمر مع المجلس الأعلى للإعلام والمؤسسات المعنية ببناء الوعي، حيث نقوم بعمل ثلاث مسابقات سنويًا، ونعمل مع وزارات الثقافة، والشباب، والتعليم العالي يدًا بيد في بناء الوعي».

وأضاف الوزير: «هذا بالإضافة إلى الدورات المشتركة لمعلمي التربية الدينية، لرفع الوعي الديني الرشيد، حيث ستقوم الوزارة بتدريب 30 ألف معلم تربية إسلامية خلال العام الحالي في الدورات المشتركة بين الأوقاف والتربية والتعليم، إضافة إلى برامجنا لتدريب 30 ألف معلم، حيث نستهدف هذا العام تدريب 60 ألف إمام ومعلم على مواجهة التطرف الفكري».

وأشار وزير الأوقاف إلى ضرورة تكثيف الدورات التدريبية المتخصصة، خاصة في مجال السوشيال ميديا وتكنولوجيا المعلومات، فوسائل التواصل الاجتماعي سلاح ذو حدين فيمكن أن تستخدم لبناء الوعي من قبل أبناء الوطن المخلصين له في مواجهة أهل الباطل الذين لا يعملون إلا في غياب أهل الحق .

وأكد الوزير على عقد دورات إقليمية ودورات مركزية رئيسة، موضحاً أن منهج بناء الوعي لدى الإمام هو نفس المنهج الذي نطبقه لبناء وعي المعلم، وذلك لبناء ثقافة الأخلاق والقيم الإنسانية في المجتمع، لنشر ثقافة الدين الصحيح، وتصحيح المفاهيم الخاطئة، مبينًا أن مهمة الإمام والمعلم هي رسالة، ولكن يسبقها حاله بين الناس .

وقال الوزير: «نحن نعد الأئمة والمعلمين لينهضوا بحمل هذه الرسالة، محذرًا من السلبية المقيتة، حيث يقول الرسول (صلى الله عليه وسلم): «لا يكُنْ أحَدُكمْ إمَّعَة، يقول: أنا مع الناس، إن أحْسنَ الناسُ أحسنتُ، وإن أساؤوا أسأتُ، ولكن وَطِّنُوا أنفسكم إن أحسنَ الناسُ أن تُحْسِنُوا، وإن أساؤوا أن تجتنبوا إساءتهم»، فعلينا أن نخلص النية لله سبحانه، قال تعالى: (إن أُرِيدُ إِلا الإِصْلاحَ مَا اسْتَطَعْتُ وَمَا تَوْفِيقِي إِلا بِاللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ)».