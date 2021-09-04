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رفحاء.. رصد 18 مخالفة وإغلاق منشأة لعدم التزامها بالإجراءات الاحترازية

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رفحاء.. رصد 18 مخالفة وإغلاق منشأة لعدم التزامها بالإجراءات الاحترازية رفحاء.. رصد 18 مخالفة وإغلاق منشأة لعدم التزامها بالإجراءات الاحترازية
خلال الزيارة الرقابية والتفتيشية التي نفّذتها الفِرَق التابعة للبلدية

رفحاء.. رصد 18 مخالفة وإغلاق منشأة لعدم التزامها بالإجراءات الاحترازية

ضبطت أمانة منطقة الحدود الشمالية -ممثلة في بلدية محافظة رفحاء خلال الأسبوع الماضي- 18 مخالفة للإجراءات الاحترازية والصحية والأنظمة البلدية، طبّقت لائحة الغرامات والجزاءات عليها، وإغلاق منشأة مخالفة.

جاء ذلك خلال الزيارة الرقابية والتفتيشية التي نفّذتها الفِرَق الرقابية ببلدية رفحاء على المراكز التجارية، وأسواق النفع العام.

وأفادت بلدية رفحاء بأن ذلك ضمن جهودها في تكثيف الجانب الرقابي لتطبيق الإجراءات الاحترازية والصحية، وتفعيلًا لمبادرة "ممتثل".

ودعت البلدية الجميع إلى التعاون والإبلاغ عن أي مخالفات أو ملاحظات من خلال مركز البلاغات "940".

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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