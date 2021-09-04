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لجنة الكفاءة المالية للأندية الرياضية تكشف الالتزامات المالية واجبة السداد.. لأندية دوري يلو للدرجة الأولى

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لجنة الكفاءة المالية للأندية الرياضية تكشف الالتزامات المالية واجبة السداد.. لأندية دوري يلو للدرجة الأولى

إشارة إلى إعلان لجنة الكفاءة المالية للأندية الرياضية لإجمالي الالتزامات المالية واجبة السداد حتى 30 أبريل 2021م لأندية دوري يلو للدرجة الأولى، وتحديد تاريخ 29 أغسطس 2021م كآخر موعد للوفاء بهذه الالتزامات؛

فإن اللجنة تود كشف بيان ما تم سداده من هذه الالتزامات خلال الفترة المحددة أعلاه (حسب الجدول المرفق)، مع منح شهادة الكفاءة المالية للأندية الرياضية التالية استنادًا للمادة 11 من لائحة الكفاءة المالية للأندية الرياضية التالية، وهي: (الدرعية- العدالة- القادسية- البكيرية- الساحل- الثقبة- الشعلة- الخليج- جدة- أحد- الجيل- نجران- هجر- الكوكب- الجبلين- عرعر- النهضة- والنجوم)، كما قررت اللجنة عدم منح الشهادة لناديي (العين والوحدة)، بسبب عدم استيفائهما للمعايير الملزمة للحصول على الشهادة.

ولجنة الكفاءة المالية تتقدم بالشكر والتقدير لكل الأندية ومسؤوليها على اهتمامهم وحرصهم على تقديم كل المستندات اللازمة من أجل الحصول على شهادة الكفاءة المالية والوفاء بهذه الالتزامات، متطلعة لبذل المزيد من العمل بما يضمن الاستدامة الكاملة للأندية ماليًّا وإداريًّا.

رابط الجدول المرفق: https://drive.google.com/drive/folders/1QfJza1fk3S1BqlhYXwXdQ44tBc_KiFSI

لجنة الكفاءة المالية للأندية الرياضية تكشف الالتزامات المالية واجبة السداد.. لأندية دوري يلو للدرجة الأولى

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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