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معلم متقاعد يوجه رسالة لزملائه وزميلاته بشأن مسيرتهم التعليمية

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معلم متقاعد يوجه رسالة لزملائه وزميلاته بشأن مسيرتهم التعليمية معلم متقاعد يوجه رسالة لزملائه وزميلاته بشأن مسيرتهم التعليمية
دعاهم لأن يكونوا قدوة حسنة ويضعوا بصمة في قلوب طلابهم

معلم متقاعد يوجه رسالة لزملائه وزميلاته بشأن مسيرتهم التعليمية

حث معلم متقاعد، العاملين في الميدان من المعلمين والمعلمات، على ضرورة ترك بصمة جميلة لدى طلابهم يستذكرونهم بها.

وقال المعلم المتقاعد من المعهد العلمي بالأفلاج عبدالرحمن بن عبدالله أبو دجين في رسالة له خص بها المعلمين والمعلمات مع انطلاقة العام الدراسية: "أخي المعلم أختي المعلمة عندما يأتي التقاعد سيستعرض كل واحد منكم ما مر به من مواقف تجاه طلابه، حتمًا ستكون سعيدًا إذا كنت ممن تعامل معهم معاملة الأب لأولاده من حب وتقدير وشفقة وإحسان وتجاوز عن الأخطاء".

‏واختتم بالقول: "كن قدوة حسنة لمن توليت أمرهم، وضع لك بصمة جميلة في قلوبهم".

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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