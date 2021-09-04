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"في قبضة رجال الأمن" يرصد الإطاحة بمرتكبي عدد من الجرائم

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"في قبضة رجال الأمن" فيديو يرصد الإطاحة بمرتكبي عدد من الجرائم "في قبضة رجال الأمن" يرصد الإطاحة بمرتكبي عدد من الجرائم
توقيف 3 مواطنين ومقيم من الجنسية الباكستانية سطوْا على المنازل

نشر الأمن العام، مقطع استعرض خلاله بعض النجاحات الأمنية التي تَحققت في الفترة الماضية، تحت عنوان "في قبضة رجال الأمن"؛ حيث أشار إلى القبض على خمسة مواطنين ارتكبوا تسع قضايا تمثلت في: (نشل حقائب النساء في الأماكن العامة، وسلب العمالة، وكسر زجاج المركبات والاستيلاء على ما تحويه من مقتنيات).

وقال "الأمن العام": تم القبض على مواطن ارتكب جريمتيْ سرقة منتحلًا صفة موظف حكومي، واستولى على 163.800 ريالًا من مؤسسة بالقطاع الخاص، كما تم القبض على مواطنيْن ارتكبا جرائم تمثلت في نشل حقائب نسائية باستخدام دراجات نارية ومركبتين مسروقتين.

وأضاف: تم القبض على ثلاثة مواطنين ومقيم من الجنسية الباكستانية ارتكبوا جريمة سطو على المنازل وسرقة أجهزة وممتلكات والمتاجرة بها عبر منافذ البيع.

وأردف: تم القبض على مواطنيْن تباهيا بإطلاق أعيرة نارية في الهواء، معرضين حياتهم وحياة الآخرين للخطر، وقيام آخر بتوثيق ذلك ونشره في مواقع التواصل، كما تم القبض على مواطن دخل محالّ تجارية منتحلًا صفة موظف حكومي واستولى على مبالغ مالية.

وتابع: تم القبض على مواطن ارتكب جريمة سرقة 30 ألف ريال من محل تجاري والسطو على منزل وسرقته، كما تم القبض على مواطنيْن سرقا 11 مركبة وارتكبا سلب لمقيمين.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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