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تَواصل تنفيذ مشروعات الإصحاح البيئي في محافظة الحديدة

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تَواصل تنفيذ مشروعات الإصحاح البيئي في محافظة الحديدة تَواصل تنفيذ مشروعات الإصحاح البيئي في محافظة الحديدة
بدعم من مركز الملك سلمان للإغاثة

تَواصل تنفيذ مشروعات الإصحاح البيئي في محافظة الحديدة

واصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية تنفيذ مشروعات الإصحاح البيئي في محافظة الحديدة؛ حيث قام المركز أمس الأول، بتوزيع حقائب النظافة الشخصية للنازحين في مخيمات الجشة وآل جابر في مديرية الخوخة بمحافظة الحديدة، استفاد منه 1.200 أسرة نازحة.

وأشاد مدير مديرية الخوخة سالم عليان بالدور الذي توليه المملكة من خلال المركز لإغاثة أبناء محافظة الحديدة النازحين في المخيمات؛ مضيفًا أن المركز من خلال البرامج التي يمولها يُسهم بشكل كبير في التخفيف من معاناة النازحين.

الجدير بالذكر أن المركز ينفذ العديد من المشاريع في مجال الإصحاح البيئي للأسر النازحة في مخيمات الجشة وآل جابر مثل: (الإمداد المائي، ورفع المخلفات، وشفط مياه الصرف الصحي، والصيانة الدورية، وحملات النظافة، وغيرها).

يأتي ذلك في إطار المشروعات الإنسانية والإغاثية المقدمة من المملكة ممثلة في المركز لأبناء الشعب اليمني الشقيق.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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