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مجلس الاهلي يحدد موعد تكريم فريق اليد بعد فوزه بالبطولة الإفريقية

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مجلس الاهلي يحدد موعد تكريم فريق اليد بعد فوزه بالبطولة الإفريقية مجلس الاهلي يحدد موعد تكريم فريق اليد بعد فوزه بالبطولة الإفريقية

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يناقش مجلس إدارة الاهلى برئاسة محمود الخطيب، موعد تكريم الفريق الاول رجال لكرة اليد خلال إجتماع المجلس المقبل بعد الانجاز الذى حققه الفريق بالفوز بالبطولة الإفريقية للأندية أبطال الكؤوس، التي استضافتها مدينة مكناس المغربية مؤخرًا.

وينتظر أن يحدد المجلس أيضا قيمة المكافات المالية المقرر منحها للاعبين والجهاز الفنى مكافأة خاصة بعد الإنجاز الجديد الذى حققه الفريق ليكون بداية جديدة فى حصد البطولات بالنادى، وينتظر أن يقدم العامرى فاروق نائب رئيس النادى ورئيس البعثة تقرير الى مجلس الإدارة عن الفريق، ورفع المارد الأحمر رصيده من الألقاب إلى 4، بعد نسخ "2013 و2017 و2018 ثم 2021"، وهو اللقب التاسع للأندية المصرية حيث حصل على 5 ألقاب من قبل.


ويستعد الأهلي خلال الأيام المقبلة لمواجهة الغريم التقليدي الزمالك يوم 10 سبتمبر الجاري بصالة الدكتور حسن مصطفى في كأس السوبر الإفريقي، والمؤهل لكأس العالم للأندية في أكتوبر المقبل.

المصرى اليوم

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