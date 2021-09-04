الاجتماع التنسيقى لمباراة السوبر الأفريقي لكرة اليد بين الأهلى والزمالك الأحد

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يعقد غدا الأحد اجتماع تنسيقي للترتيب لمباراة كأس السوبر الإفريقي لكرة اليد، بين الزمالك والأهلي، المقررة في السابعة مساء الجمعة المقبل، على صالة حسن مصطفى بمدينة السادس من أكتوبرويحضر الاجتماع، اللواء هشام عبد الغفار رئيس الإدارة العامة لقطاع 6 أكتوبر بمديرية أمن الجيزة، وإيهاب العزب المدير التنفيذي للاتحاد المصري لكرة اليد، وممثلو الزمالك والأهلي، ومدير صالة حسن مصطفى التي ستقام عليها المباراة.

ومن المقرر أن يناقش الاجتماع كافة الأمور التنسيقية والأمنية الخاصة بالمباراة، والترتيبات التي سيتبعها كل فريق، بداية من دخول الصالة وأثناء المباراة ومراسم تسليم الجوائز والمغادرة بعد نهاية جميع المراسم.

من جانبه، أكد إيهاب العزب المدير التنفيذي للاتحاد المصري لكرة اليد، أن الاتحاد المصري باعتباره منظم المباراة يسعى لخروجها بالشكل الذي يليق باسم كرة اليد المصرية، مشيرا إلى وجود تعاون كبير بين كافة الجهات لإنجاح هذا الحدث المهم الذي يتابعه العديد من عشاق كرة اليد على مستوى القارة الإفريقية والوطن العربي.

ومن المقرر أن يُعقد الاجتماع الفني الخاص بمباراة كأس السوبر في السابعة والنصف من مساء الخميس المقبل، بمقر الاتحاد المصري بمدينة السادس من أكتوبر.

ويُسلم كل فريق القائمة النهائية للاعبين قبل ساعة من موعد الاجتماع الفني، على أن يتم إرسال القائمة المبدئية بحد أقصى بعد غد الإثنين، وكذلك يُسلم كل فريق نتيجة مسحة الكشف عن فيروس كورونا "PCR" للاعبين والجهاز الفني والإداري والطبي قبل ساعة من موعد الاجتماع الفني، على ألا يتعدى وقت إجراء المسحة 72 ساعة قبل موعد المباراة.

وتقرر أن يكون تدريب فريق الأهلي على صالة حسن مصطفى، من الساعة الخامسة حتى السادسة من مساء الخميس المقبل، ويكون تدريب الزمالك على نفس الصالة من الساعة السادسة والربع حتى السابعة والربع من مساء نفس اليوم.

وتم إخطار الناديين بأن المباراة ستقام بدون جمهور، ويسمح لكل نادٍ بتقديم كشف مقيد به الأسماء والرقم القومي لمجلس الإدارة والأعضاء بحد أقصى 40 فرد لكل فريق، موقع ومختوم من النادي.

جدير بالذكر أن الاتحاد المصري لكرة اليد هو منظم مباراة كأس السوبر الإفريقي، والفائز في هذه المباراة سيمثل القارة الإفريقية في بطولة العالم للأندية "سوبر جلوب" بالمملكة العربية السعودية خلال الفترة من 5 إلى 9 أكتوبر المقبل.