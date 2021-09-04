تفاصيل أزمة إيهاب جلال مع الإسماعيلي

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شهدت الساعات الماضية، أزمة كبيرة بين اللجنة الفنية بالنادي الإسماعيي برئاسة علي أبو جريشة، وإيهاب جلال المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم، جعلت المدير الفني يرفض تجديد عقده مع الدراويش.

وعلمت "المصري اليوم" أنه كانت هناك جلسة أمس الجمعة، بين إيهاب جلال، واللجنة الفنية بالإسماعيلي، وفوجئ المدير الفني، بعدم حسم بعض الصفقات التي طلب التعاقد معها خلال الميركاتو الصيفي الجاري، على رأسهم عاصم سعيد وعصام صبحي، لاعبا نادي مصر المقاصة،

كما فوجئ المدير الفني، بتفاو الإسماعيلي مع 5 لاعبين من فريق وادي دجلة، لم يطلب التعاقد معهم، الامر الذي جعله يقرر عدم تجديد عقده مع الدراويش، وتسعى اللجنة الفنية، لاقناع إيهاب جلال، بالعدول عن قراره.

يُذكر أن إيهاب جلال، ربط تجديد عقده مع الإسماعيلي بالتعاقد مع صفقات سوبر، خلال الميركاتو الصيفي الجاري، حتى يستطيع النادي الفوز بالبطولات في الموسم الجديد.