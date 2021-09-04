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وزير داخلية يلتقي الكاظمي ويبحثان مكافحة الإرهاب

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وزير داخلية السعودية يلتقي الكاظمي ويبحثان مكافحة الإرهاب وزير داخلية يلتقي الكاظمي ويبحثان مكافحة الإرهاب
وصل وزير الداخلية، الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف، إلى بغداد أمس، في زيارة رسمية للعراق، وعقد جلسة مباحثات مع رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي.

وذكر المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء أن الجانبين بحثا، خلال اللقاء، التعاون الأمني بين بغداد والرياض، وأهمية تطويره، ولا سيما في مجال مكافحة الإرهاب، وضبط الحدود بين البلدين، فضلا عن تبادل الخبرات الأمنية، وكل ما من شأنه أن يسهم في تحقيق أمن واستقرار البلدين. قد اجتمع وزير الداخلية، في وقت سابق، بنظيره العراقي، الفريق أول الركن عثمان الغانمي.

كما اجتمع برئيس البرلمان العراقي، محمد الحلبوسي، لبحث مجالات التعاون والتنسيق الأمني بين البلدين.

وشهدت العلاقات العراقية - تطورا ملحوظا منذ 5 سنوات، أعقبها نمو متسارع عقب وصول مصطفى الكاظمي إلى رئاسة الوزراء، والذي ترجم إلى جملة من الاتفاقات المشتركة والمشاريع الاقتصادية والتنموية.

وقد كان في استقبال الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف لدي وصوله إلى مطار بغداد الدولي وزير الداخلية العراقي، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى العراق، عبدالعزيز الشمري، وعدد من كبار المسؤولين في وزارة الداخلية العراقية.


الوطن السعودية

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