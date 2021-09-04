أخبار عاجلة

4 جامعات تشارك في دورة المحافظات الحدودية بالعريش تحت شعار «معًا في سيناء» -
خلال 24 ساعة.. كوريا الجنوبية تسجل 1865 إصابة جديدة و10 وفيات بكورونا -
تنبيه لـ"مركز الأرصاد": أمطار رعدية ورياح سطحية على منطقة جازان -
بالفيديو.. سلطات الاحتلال الإسرائيلي تُلقي القبض على أسيرين آخرين من الستة الفارين من سجن جلبوع -
أمطار رعدية على منطقة عسير.. تستمرّ حتى الساعة الـ٨ مساءً -
الحكومة اليمنية تدعو مجلس الأمن لاتباع نهج أكثر صرامة مع ميليشيا الحوثي -
مصر تؤكّد تضامنها الكامل مع السودان في حادث تحطُم مروحية عسكرية -
فتح باب التسجيل في مجموعات التقوية بمدارس شمال سيناء -
اليوم.. السيسي يطلق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان -
أطباء معهد القلب يوقعون الكشف الطبي بالمجان في العريش -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. الوطن السعودية

التعليم تبدأ غدا تطبيق اختبارات تعزيز المهارات لطلبة المدارس

Print
التعليم تبدأ غدا تطبيق اختبارات تعزيز المهارات لطلبة المدارس التعليم تبدأ غدا تطبيق اختبارات تعزيز المهارات لطلبة المدارس
تبدأ وزارة التعليم غداً، تطبيق اختبارات تعزيز المهارات في مدارس التعليم العام لجميع المراحل الدراسية، وذلك من الصف الثاني الابتدائي وحتى السنة الأولى المشتركة (الأول ثانوي).

وينفذ الطلبة الاختبارات من خلال منصة الاختبارات المركزية الإلكترونية التي أطلقتها الوزارة مؤخراً، حيث تستهدف قياس ما تحصّل عليه الطلبة خلال السنة الدراسية الماضية 1442هـ من مهارات ومعارف في مقررات الفصلين الدراسيين الأول والثاني في المواد الأساسية، وهي اللغة العربية والرياضيات والعلوم واللغة الإنجليزية، وسيكون تنفيذ كل اختبار متاحاً لمدة 24 ساعة بحسب الجدول الزمني المعلن.

وتسهم اختبارات تعزيز المهارات في قياس المعارف والمهارات التي تتضمنها المواد الدراسية المستهدفة من أجل تقديم معلومات للمعلم عن تحصيل كل طالب، وذلك بهدف اتخاذ قرارات تعليمية تساعد في معالجة جوانب الضعف، وتعزيز نقاط القوة واستثمارها، ووضع خطط تدريسية لتعزيز مهاراتهم.


الوطن السعودية

مواضيع متعلقة
إسرائيل تعتقل اثنين من الأسرى الفلسطينيين الهاربين

إسرائيل تعتقل اثنين من الأسرى الفلسطينيين الهاربين

عسير: ضبط مواطن بحوزته 85 كجم من الحشيش

عسير: ضبط مواطن بحوزته 85 كجم من الحشيش

تمديد صلاحية الإقامة والتأشيرات إنفاذا لتوجيهات خادم الحرمين

تمديد صلاحية الإقامة والتأشيرات إنفاذا لتوجيهات خادم الحرمين

50 ألف غرامة لمؤسسة قامت بتعبئة وتسويق منتج لعلامة تجارية

50 ألف غرامة لمؤسسة قامت بتعبئة وتسويق منتج لعلامة تجارية