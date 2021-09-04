قواعد حال إصابة أطفال المدارس بفيروس كورونا في ألمانيا

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يعتزم وزير الصحة الألماني ينس شبان، تخفيف وتوحيد قواعد الحجر الصحي بالنسبة لتلاميذ المدارس فيما يتعلق بمكافحة جائحة كورونا، وذكر «شبان» أنه إذا كان التلاميذ يرتدون الكمامات داخل الفصول الدراسية؛ فليس هناك ضرورة لإدخال الفصل بأكمله في الحجر الصحي إذا ظهرت حالة إصابة بكورونا بينهم، حسبما نقلت وكالة الأنباء الألمانية «د ب أ».

وقال «شبان» في تصريحات لمجلة «دير شبيجل»، سيكون من العملي إدخال التلاميذ المجاورين للتلميذ المصاب في حجر لمدة خمسة أيام، ثم إنهاء حجرهم بعد تقديم نتيجة اختبار سلبية لكورونا.

وتابع: «أما إدخال فصل بأكمله كما يحدث الآن في الحجر؛ فسوف يؤدي إلى عدم حضور مئات الآلاف من التلاميذ للحصص الدراسية على مدار أسبوعين، رغم أنهم غير مصابين على الإطلاق».

وفي بعض الولايات يخضع للحجر التلميذ المصاب والتلامذة المجاورون له، وقال شبان: «نحن نعمل الآن على إيجاد حل في أسرع وقت ممكن عبر وزراء الصحة»، داعيًا إلى استخدام اختبارات «بي سي آر» التي تعتمد على لعاب الفم للكشف عن كورونا في المدارس.

ولم يتم تطعيم العديد من التلاميذ حتى الآن، لأنه لا يوجد حاليًا لقاحات معتمدة رسميًّا للأطفال دون سن الثانية عشرة.