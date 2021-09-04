★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

زار أجيت جوبيتة، سفير دولة الهند لدى القاهرة، قلعة قايتباي في منطقة بحرى بالإسكندرية اليوم السبت، وكان في استقباله واصطحابه في الجولة عمرو الشحات مدير عام القلعة، ونهي محمد مفتشه آثار القلعة.

وخلال الجولة التي قدم فيها «الشحات» شرحا وافيا عن تاريخ القلعة وأهميتها التاريخية، زار السفير الهندى الأبراج الرئيسية والحواصل والدراوى، مبديا اعجابه الشديد بما رآه في القلعة.

كما استقبلت قلعة قايتباى، زيارة من معهد تدريب الموانئ بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، إحدى منظمات جامعة الدول العربية المتخصصة لمجموعة من المتدربين العراقيين من منتسبي وزارة النقل العراقية .

وتضمنت الجولة التعريف بالقلعة وعمارتها وتاريخها عبر العصور،وأبدى الوفد إعجابه الشديد بالقلعة وحرصوا على التقاط الصور التذكارية خلال الزيارة، وكان في استقبالهم واصطحابهم في الزيارة صلاح حسوب وهبه عبدالعال، مفتشا اثار.

سفير الهند يزور قلعة قايتباي ويتفقد الأبراج الرئيسية والدراوي (صور)

سفير الهند يزور قلعة قايتباي ويتفقد الأبراج الرئيسية والدراوي (صور)