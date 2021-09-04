تعرف على قصر الأسطورة البرتغالية رونالدو في إنجلترا بعد إنضمامه ليونايتد (صور)

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وصل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو إلى المملكة المتحدة،، بعد إتمام صفقة انتقاله رسميا من يوفنتوس الإيطالي إلى مانشستر يونايتد الإنجليزي.

ووفقا لصحيفة «ذا صن»، فقد وصل رنالدو إلى مطار مانشستر عبر طائرة خاصة، ومن المقرر أن يخضع للحجر الصحي لمدة خمسة أيام، تطبيقا لبروتوكول فيروس كورونا، قبل أن يتجه إلى قصره الانجليزي، تمهيدا لبدء مشواره مع مانشستر يونايتد.

وذكرت الصحيفة الإنجليزية، أن يونايتد استأجر لرونالدو، قصرا كبيرا مكونا من 7 غرف في مدينة مانشستر، يبلغ ثمنه عدة ملايين من الجنيهات الإسترلينية، دون الكشف عن الثمن الحقيقي له.

ويضم القصر، الذي سيستقر فيه رونالدو خلال فترة لعبه ليونايتد، مجمع لياقة بدنية عالي التقنية، مع مسبح وجاكوزي، مما سيسمح للنجم البرتغالي بالعمل على لياقته البدنية تحضير لمباريات يونايتد القادمة، والتي ستكون أولاها السبت المقبل ضد نيوكاسل يونايتد، لحساب المرحلة الرابعة من الدوري الإنجليزي.

يذكر أن رونالدو، لعب لمانشستر يونايتد بين عامي 2003 و2009، قبل أن ينتقل إلى ريال مدريد مقابل 94 مليون يورو، وكانت أغلى صفقة انتقال لاعب في ذلك الوقت في تاريخ كرة القدم.

وسجل «الدون» خلال تجربته الأولى مع يونايتد 118 هدفا في 292 مباراة.

قصر رونالدو

قصر رونالدو

قصر رونالدو

قصر رونالدو