من أعلى نقطة بالبرج الأيقوني: رئيس الوزراء يتابع أعمال التنفيذ بمنطقة الأعمال المركزية بالعاصمة الإدارية الجديدة

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تفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، منطقة الأعمال المركزية بالعاصمة الإدارية الجديدة، لمتابعة أعمال ومعدلات التنفيذ، يرافقه الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، واللواء ايهاب الفار، رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، وعدد من مسئولي الوزارة والهيئة، وكذا مسئولي الشركة الصينية المسئولة عن إنشاء الأبراج في منطقة الأعمال المركزية.

وصعد رئيس الوزراء إلى أعلى نقطة بالبرج الأيقوني، التي تتيح رؤية شاملة للإطلاع على أعمال تنفيذ الواجهات والهياكل الخرسانية بمنطقة المال والأعمال، حيث تعرف على موقف تنفيذ هذا البرج المميز وباقي الأبراج في المنطقة، كما صعد إلى أحد الأبراج التي يتم تنفيذها بالمنطقة، لمتابعة أعمال التشطيب التي تتم من الداخل، مؤكدًأ على أهمية أن يتم التنفيذ وفق الجودة المطلوبة والبرنامج الزمني المحدد.

وأكد رئيس الوزراء على الاهتمام الذي تحظى به منطقة الأعمال المركزية باعتبارها القلب التجاري النابض بالحياة بالعاصمة الإدارية الجديدة، وستعبر عن نهضة مصر المعاصرة، حيث يضم البرج الأيقوني الأعلى في أفريقيا، والعديد من الأبراج الأخرى التي تستهدف جذب كبرى الشركات والكيانات العالمية للاستثمار في هذا المشروع والتواجد في قلب العاصمة الجديدة.

واستمع رئيس الوزراء إلى شرح من الدكتور عاصم الجزار، حول الموقف التنفيذي لأبراج منطقة الأعمال المركزية، حيث أوضح أنه تم تنفيذ الخرسانات المصبوبة بنسبة 95% بإجمالي مليون و347 ألف متر مكعب خرسانة، كما يتم تنفيذ الإنشاءات في الأبراج بنسبة 80%، والواجهات بنسبة 43%، كما تم بدء التشطيبات الداخلية بالأبراج، ويتم استكمال أعمال الميكانيكا والكهرباء، لافتأً إلى أنه تم الانتهاء من تنفيذ حوائط البرج الأيقوني ونهو أعمال الهيكل المعدني، بارتفاع نحو 385 م، كما تم تركيب 66 وحدة زجاجية من واجهات البرج الأيقوني، كما عرض الوزير موقف اتمام الخرسانات وتركيب الواجهات الزجاجية في باقي الأبراج بالمنطقة.