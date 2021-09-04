إقبال منقطع النظير على «اليوم العقاري العالمي» بتنظيم شركة «ذا أدريس» تحت شعار «استثمر وانت مطمن»

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سجل معرض «اليوم العقاري العالمي» الذي نظمته شركة «ذا أدريس» للاستشارات العقارية، أمس، تحت شعار «استثمر وانت مطمن» نجاحًا منقطع النظير، وذلك بعد أن شهد حضورًا كبيرًا من جانب العملاء الذين عبروا عن تقديرهم لمستوى التنظيم، والعروض الترويجية التي قدمتها الشركات العقارية خلال مشاركتها بالمعرض.

وعلى مدى يوم كامل، قامت 25 شركة من كبريات شركات التطوير العقاري، باستعراض أحدث مشروعاتها، بالعاصمة الإدارية والتجمع الخامس والساحل الشمالي، مصحوبة بعروض حصرية وخصومات كبيرة تقدم لأول مرة في السوق المصرية.

وكشفت شركة «ذا أدريس» عن نجاح المطورين العقاريين المشاركين باليوم العقاري العالمي في تحقيق مبيعات تقدر بحوالي 300 مليون جنيه خلال ساعات المعرض، وهو ما يفوق حجم المستهدفات التي كانت متوقعة قبيل انطلاقه.

>> المبيعات تكسر حاجز الـ 300 مليون جنيه.. والشركات تتبرع بـ ٥٪ منها لصالح المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»

وقررت الشركة المنظمة والمطورين العقاريين المشاركين بالمعرض على التبرع بـ 5٪ من المبيعات لصالح المبادرة الرئاسية المعنية بتطوير قري مصر «حياة كريمة»، وذلك في إطار حرصهم على الاضطلاع بمسئولياتهم المجتمعية، ودعم جهود الدولة في توفير حياة كريمة لأهالي قرى مصر.

ونجحت «ذا أدريس» منذ تأسيسها قبل خمس سنوات، في تصدر قائمة أهم الشركات المنظمة للمعارض العقارية في مصر، بعد أن تمكنت من اكتساب ثقة جميع المطورين العقاريين الذين باتوا يحرصون على المشاركة في المعارض التي تنظمها الشركة نظرًا لتفوقها في هذا المجال.

ويعد معرض اليوم العقاري العالمي حدثًا استثنائيًا في السوق العقاري المصري، حيث تمكنت الشركة المنظمة من جمع كافة الشركات الملتزمة بتوجيهات فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي بالالتزام بتنفيذ نسبة 30% من المشروع قبل تسويقه.

وأبدى عدد كبير من العملاء الذين حرصوا على الاستفادة من المعرض إعجابًا كبيرًا بالعروض الحصرية التي تم تقديمها، مؤكدين على أن أهم ما يميز اليوم العقاري العالمي تنوع المشروعات العقارية المعروضة وعدم اقتصارها على القاهرة الجديدة.

في المقابل فقد أثنت الشركات العارضة على دقة التنظيم، كما وجهت الشكر والتقدير لفريق العمل الذي لم يدخر جهدا في الخروج بالمعرض على هذا المستوى الراقي.

>> معتز عسكر: قريبًا.. الانطلاق بـ «ذا أدريس» إلى المحافل العقارية الدولية لدعم خطط الدولة في تصدير العقار

وأعرب معتز عسكر رئيس مجلس إدارة شركة «ذا أدريس» للاستشارات عن سعادته بالنجاح الذي حققه المعرض، مؤكدًا أن هذا النجاح يعد خطوة جديدة في سبيل تحقيق الرؤية المستقبلية للشركة والانطلاق باسمها في المحافل العقارية بمنطقة الخليج والشرق الأوسط.

وأكد عسكر، أن «ذا أدريس» نجحت خلال خمس سنوات فقط في تثبيت أقدامها كأكبر جهة محلية قادرة على لتنظيم المعارض العقارية، كما استطاعت أن تكسر سيطرة الشركات الأجنبية على هذا المجال منذ عقود طويلة.

وقال أن الشركة تخطط لاقتحام أسواق خارج مصر في إطار سعيها لدعم خطط الدولة الرامية لزيادة معدلات تصدير العقار، كاشفًا النقاب عن قيامها بالبحث عن فرص لتنظيم عدد من المعارض الخارجية لاسيما في منطقة الخليج بهدف الترويج للمشروعات العقارية المصرية خاصة في مدينتي العلمين الجديدة والعين السخنة اللتان تشهدان طفرة عمرانية، فضلا عن مشروعات العاصمة الإدارية الجديدة التي أصبحت محل اهتمام المصريون في الخارج.

وأوضح عسكر أن «ذا أدريس» تخطط لإطلاق ذراعًا استثماريًا في مجال التطوير العقاري، ليساهم بأفكاره الخلاقة في خطط التنمية العمرانية الشاملة ضمن رؤية 2030 التي تتبناها الحكومة.

>> أحمد واكد: نجاح المعرض يفتح الباب أمام تنظيم فعاليات تسويقية أخرى في الدلتا والصعيد

من جانبه، أشار أحمد واكد المدير التنفيذي لشركة «ذا أدريس»، أن نجاح اليوم العقاري العالمي سيمهد الطريق لتنظيم فعاليات تسويقية أخرى في عدد من المحافظات والمدن الذكية الجديدة بدلتا مصر وصعيدها، مشيرًا إلى أن معارض ذا أدريس ستجوب المحافظات وستعكس صورة من أرض الواقع لحركة التنمية والمشروعات القومية الجديدة.

وأوضح واكد أن تلك المعارض ستتيح فرص وخيارات واعدة للراغبين في شراء عقارات جديدة بغرض السكن أو الاستثمار.

>> إسماعيل الشربيني: عروض خاصة لأفراد الجيش والشرطة والأطباء وأبطال الأولمبياد تقديرًا لمجهوداتهم

في المقابل، أكد أسماعيل الشربيني، رئيس القطاع التجاري، أن الجهات المشاركة في معارضنا تحرص على تقديم عروض حصرية وغير مسبوقة للزائرين، كما هو الحال في معرض «اليوم العقاري العالمي» الذي شهد طرح وحدات سكنية في مشروعات متميزة بأسعار تبدأ من 1.5 مليون جنيه، وبأنظمة سداد مرنة ومتنوعة لتتناسب مع شرائح مختلفة من العملاء، فضلا عن مدد السداد المطولة وغير المسبوقة والتي تمتد إلى 15 عاما.

وأشار إلى أن المطورين العقاريين حرصوا على تقديم خصومات إضافية للأطباء -جيش مصر الأبيض- تقديرًا لجهودهم العظيمة، وتضحياتهم في الحفاظ على سلامة المواطنين خلال جائحة كورونا، كما تم تقديم خصومات أخرى لأبطال الجيش والشرطة، بوصفهم حماة الوطن، إضافة إلى أبطال مصر الذين شاركوا في الأولمبياد ورفعوا علم مصر عاليًا في ساحات الرياضة العالمية.

>> محمد صلاح: التحسن في مناخ الاستثمار خلال عهد الرئيس السيسي يدعم نجاح الشركات الناشئة

بدوره أرجع محمد صلاح، رئيس قطاع العمليات، النجاح الذي حققته «ذا أدريس» منذ إطلاقها عام 2016 إلى اعتماد قيادات الشركة الشابة على الكفاءات التي تمتلك مهارات الابتكار والإبداع، إضافة لامتلاكهم القدرة على تقديم الحلول الخلاقة وغير التقليدية للسوق المصرية، مؤكدًا أن هناك تحسنًا ملموسًا في مناخ الاستثمار بمصر، منذ أن تولى الرئيس عبدالفتاح السيسي للحكم، الأمر الذي ساعد الكثير من الشركات الناشئة على النمو والنجاح.

تجدر الإشارة إلى أن قائمة الشركات التي شاركت في معرض اليوم العقاري العالمي ضمت كلا من «بالم هيلز للتطوير العقاري، بيتر هوم، الشرقيون للتنمية، الشركة السعودية المصرية، مصر إيطاليا العقارية، راديكس للتطوير العقاري، كاسيل للتطوير العقاري، النيل للتطوير العقاري، إيدج القابضة، ومعمار الأشراف، شركة أم بي جي للتطوير العقاري، البستاني للتنمية العقارية، البروج مصر للتطوير العقاري، أكام للتطوير، منصات للتطوير العقاري، شركة إنفينيتي مصر، تاج مصر، دولمن للتطوير العقاري، SNC للتطوير العقاري، مارجينز للتطوير العقاري، إنفينيتي للاستثمار، رويال وان لتطوير العقاري، VAI للتطوير، ADC للتطوير العقاري، Jg القابضة.