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كشفت وزارة الداخلية، اليوم السبت، ملابسات مقطع فيديو تم تداوله على موقع التواصل الاجتماعى «فيس بوك» متضمناً تعدي أحد الأشخاص على طليقته بالدقهلية.

قالت الداخلية في بيان لها: «في إطار جهود أجهزة الوزار لكشف ملابسات مقطع فيديو تم تداوله على إحدى الصفحات عبر موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك متضمناً قيام أحد الأشخاص بالتعدي على طليقته بالضرب محدثاً إصابتها بمحافظة الدقهلية».

وأضافت: «بالفحص تبين سابقة قيام المجني عليها بتحرير محضر ضد طليقها وشقيقه لتعديهما عليها بالسب والشتم والضرب وإصابتها بقطعة زجاجية لخلافات بينهما بسبب قضايا نفقة منظورة بالمحاكم».

وتابعت: «تمكنت الأجهزة الأمنية بالدقهلية من ضبط المتهمين، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة».