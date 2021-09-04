افتتاح أول مركز إقليمي للعلامات التجارية على مستوى الجمهورية بمدينة السويس

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‪استقبل اللواء عبدالمجيد صقر محافظ السويس، الدكتور إبراهيم عشماوي مساعد أول وزير التموين والتجارة الداخلية ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، وذلك لزيارة واستطلاع وتفقد مجموعة من الفرص الاستثمارية المتاحة في أنشطة التجارة الداخلية في بالمحافظة، في ضوء بروتوكول التعاون الذي تم توقيعه بين وزارة التموين ممثلة في جهاز تنمية التجارة الداخلية والمحافظة، لإنشاء منطقة «تجارية / لوجستية» على مساحة 5 أفدنة وباستثمارات تقدر بـ800 مليون جنيه

ونقل «عشماوي» خلال الزيارة تحية الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، للواء عبدالمجيد صقر محافظ السويس، مؤكدا أن وزارة التموين لديها اهتمام كبير بتنفيذ مشروعات استثمارية تجارية على أرض محافظة السويس وأنها محافظة واعدة للاستثمار في قطاع التجارة الداخلية، كما تتميز المحافظة بقربها من العاصمة الإدارية وبالتالي ستكون جاذبة للمطورين والمستثمرين .

‪من جانبه رحب محافظ السويس بزيارة الدكتور إبراهيم عشماوي مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، مؤكدا أن هذه الزيارة تحمل الخير لأهالي المحافظة، حيث من المقرر إنشاء مناطق تجارية ولوجيستية في ظل وجود سوق واعد لجذب هذه الاستثمارات، وأن انشاء مناطق تجارية سيحدث نقلة نوعية تعمل على تحويل منظومة التجارة من محلات تجارية صغيرة إلى سلاسل تجارية كبرى ومنافذ توفر كافة السلع لأبناء محافظة السويس، فضلا عن توفير فرص عمل، كما أن المشروع سيساهم في رفع القيمة الاقتصادية للمناطق المحيطة بالمنطقة التجارية وأن ذلك يأتي في إطار توجية القيادة السياسية نحو بناء مصر الحديثة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية‪.

كما أشاد المحافظ بالدور الذي تلعبه وزارة التموين بقيادة الدكتور على المصيلحى وزير التموين في توفير كافة السلع التموينية وكذلك تطوير مكاتب السجل التجاري وإنشاء أول مركز إقليمي للعلامات التجارية على مستوى الجمهورية ليكون على أرض محافظة السويس .

وافتتح الدكتور إبراهيم عشماوي مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية بمرافقة خالد سعودي سكرتير عام محافظة السويس، ومحمد الملاح رئيس الغرفة التجارية بالمحافظة، وعماد زين الدين مدير مديرية التموين بالمحافظة، أول مركز إقليمي للعلامات التجارية والنماذج الصناعية والمؤشرات الجغرافية على مساحة 250 متر ،ويتضمن 12 شباك لخدمة 8 محافظات «السويس، الاسماعيلية، بورسعيد، شمال سيناء، جنوب سيناء، البحر الأحمر ،الشرقية، دمياط» ،لافتا إلى أن المركز الإقليمي للعلامات التجارية بمحافظة السويس ويعمل المركز على استقبال الطلبات الجديدة المتعلقة بالعلامات التجارية وتقديم شهادات بيانات لمن يهمه الأمر ،وأيضا تقديم شهادة فحص للراغبين بفحص علاماتهم قبل تقديمها، كذلك تقديم كافة الخدمات لطلب تسجيل العلامة التجارية تباعا بالتنسيق مع المركز الرئيسي للعلامات التجارية بالقاهرة وان مدة الحصول على الخدمة لا تتجاوز 20 دقيقة.

كما عقد عشماوي، اجتماعا مع رئيس الغرفة التجارية بالمحافظة بحضور السكرتير العام لمحافظة السويس وأعضاء مجلس إدارة الغرفة، استعرض خلاله أهمية تسجيل العلامات التجارية ،مؤكدا أنها تعد جزءا من حقوق الملكية الفكرية في مصر، وأن العلامة التجارية والتصميم أو النموذج الصناعي تمثل جزءا من النشاط التجاري، ومن خلالها تتم معرفة هوية المنتج أو الخدمة المقدمة في شكل نشاط تجارى، وتتدخل في تنظيم العلاقة بين المستهلك وأي كيان تجارى في صورة الحماية الممنوحة ضد الغش أو التقليد أو التضليل وانه تم اتاحة خدمة تلقى طلبات تسجيل العلامات التجارية في 16 مكتب من مكاتب السجل التجاري بجانب إنشاء اول مركز إقليمي للعلامات التجارية بمحافظة السويس.

‪وتفقد عشماوي، المنطقة التجارية/اللوجستية المقرر إنشاؤها بمنطقة حي الأربعين على مساحة 5 أفدنة، مؤكدا أنها تصلح لأن تتضمن سلاسل تجارية ومنافذ بيعيه لتوفير السلع والمنتجات بأنواعها ومنها الغذائية وغير الغذائية وتتميز بأنها داخل الحيز العمرانى وتوفر ما يقرب من 4 آلاف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة ،كما تصلح بأن تتضمن مناطق ترفيهية ومكاتب إدارية.

كما تفقد أيضا المنطقة اللوجستية المقرر فيها انشاء أول نموذج لمستودع استراتيجي بمحافظة بنى سويف ضمن المرحلة الأولى التي تم طرحها على أعلى مستوى وبمواصفات أوروبية وسيخدم محافظات خط القناة ويستهدف تأمين وتعزيز المخزون الاستراتيجي لكافة السلع الأساسية تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بشأن توفير وزيادة المخزون الاستراتيجي من السلع الغذائية بكافة المحافظات على مستوى الجمهورية.