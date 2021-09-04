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الأهلي يرحب بالثنائي العائد «عمار وعبدالقادر»

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الأهلي يرحب بالثنائي العائد «عمار وعبدالقادر» الأهلي يرحب بالثنائي العائد «عمار وعبدالقادر»

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رحب الحساب الرسمي للنادي الأهلي على مواقع التواصل الاجتماعي بعودة الثنائي المعار، عمار حمدي وأحمد عبدالقادر، إلى الفريق الكروي الأول مرة أخرى.

وكان الثنائي معارين إلى ناديي الاتحاد السكندري وسموحة خلال الموسم المُنصرم، وقدما أداءً رائعا على مدار الموسم.

ولعب عمار حمدي مع الاتحاد السكندري معارًا للموسم الثاني تحت قيادة المدير الفني حسام حسن، مما جعل الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني يطلب عودته للأهلي مرة أخرى.

فيما قدم أحمد عبدالقادر موسمًا مميزًا مع سموحة سجل 10 أهداف وصنع 5 وقاد الفريق برفقة مصطفى فتحي لاحتلال المركز الرابع.

وهو رابع أكثر لاعب إكمالا للمراوغات الناجحة برصيد 76 مراوغة في الدوري الموسم الحالي.

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