أخبار عاجلة

4 جامعات تشارك في دورة المحافظات الحدودية بالعريش تحت شعار «معًا في سيناء» -
خلال 24 ساعة.. كوريا الجنوبية تسجل 1865 إصابة جديدة و10 وفيات بكورونا -
تنبيه لـ"مركز الأرصاد": أمطار رعدية ورياح سطحية على منطقة جازان -
بالفيديو.. سلطات الاحتلال الإسرائيلي تُلقي القبض على أسيرين آخرين من الستة الفارين من سجن جلبوع -
أمطار رعدية على منطقة عسير.. تستمرّ حتى الساعة الـ٨ مساءً -
الحكومة اليمنية تدعو مجلس الأمن لاتباع نهج أكثر صرامة مع ميليشيا الحوثي -
مصر تؤكّد تضامنها الكامل مع السودان في حادث تحطُم مروحية عسكرية -
فتح باب التسجيل في مجموعات التقوية بمدارس شمال سيناء -
اليوم.. السيسي يطلق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان -
أطباء معهد القلب يوقعون الكشف الطبي بالمجان في العريش -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. غير مصنف
  3. المصرى اليوم

«ملحقش يركب معاها».. الأمن يُعيد طفل إلى والدته بمترو «الزهراء»

Print
«ملحقش يركب معاها».. الأمن يُعيد طفل إلى والدته بمترو «الزهراء» «ملحقش يركب معاها».. الأمن يُعيد طفل إلى والدته بمترو «الزهراء»

اشترك لتصلك أهم الأخبار

تمكنت أجهزة الأمن، اليوم السبت، من إعادة طفل إلى والدته، بعد تحرك قطار المترو بها من محطة دار السلام، دون تمكن الطفل من الصعود بصحبة والدته.

تلقت أجهزة الأمن بمحطة مترو الزهراء بالقاهرة بلاغا من سيدة بأنها حال استقلالها أحد قطارات المترو من محطة دار السلام بصحبة طفليها، أُغلقت أبواب المترو دون صعود نجلها، وتحرك القطار بها إلى محطة الزهراء.

تمكنت أجهزة الأمن بمحطة مترو دار السلام من العثور على الطفل واستدعاء والدته للمحطة، وقامت باستلام نجلها عقب تقديم شهادة ميلاده وأخذ التعهد اللازم عليها بحسن رعايته.

من جانبها أعربت والدة الطفل عن شكرها وتقديرها لسرعة استجابة أجهزة الأمن والجهد المبذول في إعادة نجلها لها.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
4 جامعات تشارك في دورة المحافظات الحدودية بالعريش تحت شعار «معًا في سيناء»

4 جامعات تشارك في دورة المحافظات الحدودية بالعريش تحت شعار «معًا في سيناء»

فتح باب التسجيل في مجموعات التقوية بمدارس شمال سيناء

فتح باب التسجيل في مجموعات التقوية بمدارس شمال سيناء

اليوم.. السيسي يطلق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان

اليوم.. السيسي يطلق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان

أطباء معهد القلب يوقعون الكشف الطبي بالمجان في العريش

أطباء معهد القلب يوقعون الكشف الطبي بالمجان في العريش