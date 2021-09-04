«ملحقش يركب معاها».. الأمن يُعيد طفل إلى والدته بمترو «الزهراء»

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تمكنت أجهزة الأمن، اليوم السبت، من إعادة طفل إلى والدته، بعد تحرك قطار المترو بها من محطة دار السلام، دون تمكن الطفل من الصعود بصحبة والدته.

تلقت أجهزة الأمن بمحطة مترو الزهراء بالقاهرة بلاغا من سيدة بأنها حال استقلالها أحد قطارات المترو من محطة دار السلام بصحبة طفليها، أُغلقت أبواب المترو دون صعود نجلها، وتحرك القطار بها إلى محطة الزهراء.

تمكنت أجهزة الأمن بمحطة مترو دار السلام من العثور على الطفل واستدعاء والدته للمحطة، وقامت باستلام نجلها عقب تقديم شهادة ميلاده وأخذ التعهد اللازم عليها بحسن رعايته.

من جانبها أعربت والدة الطفل عن شكرها وتقديرها لسرعة استجابة أجهزة الأمن والجهد المبذول في إعادة نجلها لها.