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ضبط 12438 قضية سرقة تيار كهربائى ومخالفات شروط التعاقد

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ضبط 12438 قضية سرقة تيار كهربائى ومخالفات شروط التعاقد ضبط 12438 قضية سرقة تيار كهربائى ومخالفات شروط التعاقد

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واصل قطاع الأمن الاقتصادي بوزارة الداخلية حملاته الأمنية على مستوى الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية، ومواجهة كافة أشكال الجريمة بشتى صورها، ومكافحة الأنشطة الإجرامية.

وشنت الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات حملات لضبط كافة المخالفات والظواهر السلبية التي تؤثر على مرفق مترو الأنفاق، أو محطات السكك الحديدية، وداخل القطارات، أسفرت جهودها عن ضبط 3062 قضية متنوعة في مجال مكافحة الجرائم والظواهر الاجتماعية السلبية.

وتمكنت الإدارة العامة لشرطة الكهرباء، من ضبط 12438 قضية سرقة تيار كهربائى، ومخالفات شروط التعاقد، كما تم ضبط 222 قضية في مجال الضرائب العامة والضرائب على المبيعات، و1014 قضية تموينية متنوعة.

وجار مواصلة الحملات المكبرة على مستوى الجمهورية، لإحكام السيطرة الأمنية ومواجهة الجريمة بشتى صورها.

المصرى اليوم

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