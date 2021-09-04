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بطريرك موسكو يثمن موقف الكنيسة القبطية في أزمة الانقسام الكنسي في أوكرانيا

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بطريرك موسكو يثمن موقف الكنيسة القبطية في أزمة الانقسام الكنسي في أوكرانيا بطريرك موسكو يثمن موقف الكنيسة القبطية في أزمة الانقسام الكنسي في أوكرانيا

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استقبل قداسة البطريرك كيريل بطريرك موسكو وسائر الدكتور أنطون ميلاد، أمس، في مقر بطريركية موسكو والمجمع المقدس للكنيسة الروسية الأرثوذكسية في دير دانيالوف في موسكو، وقلده وسام المجد والشرف من الدرجة الثانية لمساهمته في تطوير الحوار بين الكنيسة القبطية الأرثوذكسية والكنيسة الروسية.

وكان الدكتور أنطون ميلاد قد شارك مع وفد رؤساء ورهبان الأديرة القبطية الذي زار الكنيسة الروسية خلال الأسبوع الأخير من شهر أغسطس الماضي، في إطار تبادل الخبرات الرهبانية بين الكنيستين، وقلده قداسة البطريرك الروسي هذا الوسام احتفالًا بذكرى ميلاده السبعين.

وقال قداسته في كلمته أن روحَي الكنيستين القبطية والروسية متقاربتين تبعًا للتقليد النسكي، وأنه يعتبر الكنيسة القبطية صديقة وحليفة للكنيسة الروسية لأنهما تتمسكان بكل المبادئ والمعتقدات المسيحية المشتركة على مستوى المنظمات المسيحية، وأشار قداسته بشكل خاص إلى موقف الكنيسة القبطية لدعم الجهود للتغلب على الانقسام الكنسي في أوكرانيا وتوابع الأزمة المرتبطة به في الأرثوذكسية العالمية.

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