ختام ملتقى التدريبي التاسع لـ ١٠٠٠ معلم دين مسيحي بمطرانية سمالوط

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اختتمت بمُجمّع مدارس العهد الجديد التابعة لمطرانية سمالوط اليوم فعاليات تدريب المجموعة التاسعة من مدرسي مادة التربية الدينية المسيحية، والتي أقيمت على مدار ثلاثة أيام في ضيافة نيافة الأنبا بفنوتيوس مطران سمالوط، حيث تم تدريب ١٣٥ من مدرسي الدين المسيحي، ليصل العدد الإجمالي لمن تم تدريبهم ضمن برنامج قداسة البابا تواضروس الثاني، لتطوير التعليم الكنسي، إلى ١٨٨٢ مدرس، وذلك في إطار البروتوكول الذي وقعته وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني مع الكنيسة القبطية الأرثوذكسية مطلع العام الماضي.

افتتح التدريب إلى جانب الدكتور عبدالله حنا خبير ورئيس المكتب الفني للتربية الدينية المسيحية بوزارة التربية والقس بولس حليم مدير قطاع التدريب في الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، عددٌ من مسؤولي مديرية التربية والتعليم بالمنيا والإدارة التعليمية بسمالوط.

وتضمن التدريب محاضرات وورش تدريبية ركزت على تنمية مهارات استخدام الوسائل التعليمية الحديثة في شرح مادة التربية الدينية المسيحية، بما يسهم في بناء شخصية الطالب ليكون عضوًا نافعًا يستطيع أن يشارك بفاعلية في بناء المجتمع والوطن.

والتقى الأنبا بفنوتيوس مع المتدربين، وشجعهم على التفاعل مع محتوى التدريب، مشيدًا بالجهود التي يقوم بها قطاع التدريب بالكنيسة، كما كان لنيافته عدة لقاءات مع القائمين على التدريب.