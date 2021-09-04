بالصور.. أكثر من 3.700 مستفيد من العيادات الطبية التغذوية في مديرية الخوخة خلال أسبوع

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تابعة لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية

قدمت العيادات الطبية التغذوية المتنقلة لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية في مديرية الخوخة بمحافظة الحديدة، خدماتها العلاجية لـ3.734 مستفيدًا؛ وذلك خلال الفترة من 12 إلى 18 أغسطس 2021م.

وراجع عيادة الباطنية 1.832 فردًا، وقسم الطوارئ 451 مراجعًا، كما قدمت العيادة الوبائية خدماتها لـ382 مستفيدًا، وعيادة التغذية العلاجية 63 فردًا، وعيادة التحصين 22 مستفيدًا؛ فيما راجع عيادة الصحة الإنجابية 310 مستفيدين، وقسم علاج الإصابات 204 أشخاص، والإحالة الطبية 7 مستفيدين، وقسم التوعية والتثقيف 188 فردًا، وعيادة الأطفال 275 فردًا.

كما أجري الفحص المخبري لـ2.943مريضًا، وصُرفت الأدوية لـ2.504 مراجعين؛ فيما راجع قسم الرعاية الصحية 1.323 شخصًا، وقسم التنويم 15 حالة، وقسم نقل الدم 9 حالات، وقسم التوليد 17 مستفيدًا، وقسم تخطيط القلب مستفيد واحد.