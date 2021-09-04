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"بيانات الرئيس سُرِبت فماذا عني؟".. الإندونيسيون منزعجون من اختراق معلومات رئيسهم

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"بيانات الرئيس سُرِبت فماذا عني؟".. الإندونيسيون منزعجون من اختراق معلومات رئيسهم "بيانات الرئيس سُرِبت فماذا عني؟".. الإندونيسيون منزعجون من اختراق معلومات رئيسهم
القراصنة تسللوا إلى تطبيق لمراقبة اللقاحات

أعرب إندونيسيون عن قلقهم حيال أمن بياناتهم الطبية، اليوم (السبت)؛ بعد تسريب شهادة تطعيم الرئيس جوكو ويدودو، وعقب عملية اختراق تعرّض لها على ما يبدو تطبيق بارز لفحوص "كوفيد-19".

وسربت شهادة تطعيم "ويدودو" التي انتشرت على الإنترنت، وأظهرت رقم بطاقة هويته، وعدد الجرعات التي تلقّاها، من قبل مستخدمين عثروا على بياناته على تطبيق مراقبة اللقاحات "بيدوليليندونغي"، وفقاً لـ"فرانس 24".

وأقرت أن أشخاصاً معيّنين وصلوا إلى شهادة تطعيم السيد جوكو ويدودو باستخدام خاصية التحقق من التطعيم المتاحة على بيدوليليندونغي".

من جانبه، أعرب المواطن أغينغ ويبوو (39 عامًا) أحد قاطني جاكرتا، عن قلقه من الواقعة.

وقال: "إذا تم تسريب بيانات الرئيس، فماذا عني كشخص عادي؟".

من ناحيته تساءل مواطن إندونيسي عبر "تويتر": "كم قضية كبيرة أخرى نحتاج لإظهار فشل تكنولوجيا المعلومات وإدارة البيانات في بلدنا؟".

وأتت التسريبات بعد أيام فقط، من كشف باحثين لدى "في بي إن منتور" التي توفر خدمات التشفير بأنه تم اختراق بيانات 1,3 مليون مستخدم لتطبيق الفحص والتعقّب المرتبط بـ"كوفيد-19" الحكومي.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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