«حماية المستهلك» يوجهه ضربات استباقية لتجار الأغذية الفاسدة وعصابات الغش التجاري

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أعلن المهندس أيمن حسام الدين، رئيس جهاز حماية المستهلك، أن فرع الجهاز بمحافظة المنيا بالتنسيق مع إدارة ضبط الأسواق بالمركز الرئيسي، شن حملات مكبرة على الأسواق خلال الـ24 ساعة الماضية، لمكافحة الغش والتدليس في الأسواق وخاصة ما يضر بصحة على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة.

ووفقا لبيان صادر عن الجهاز، تعتبر هذه الحملات ضربات استباقية للتجار الفاسدين قبل توزيعها في الأسواق، حيث أسفرت تلك الحملات عن ضبط 8000 لتر لبن فاسد وغيرصالح للإستهلاك الأدمي داخل 5 سيارات نقل قبل توزيعهم وطرحهم بالأسواق، كما تم ضبط 7000 لتر زيوت طعام مجهولة المصدر بإحدي سيارات النقل المخصصة لنقل المواد البترولية وكمية من اللحوم المصنعة الغير صالحة للإستهلاك الأدمي .

وتابع: كما تم ضبط محطة لتموين السيارات تعمل بدون ترخيص وضبط 100 لتر من زيوت السيارات مجهولة المصدر وتم اتخاذ كافة الاجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين.

وتأتي الحملات تنفيذاً لخطه الجهاز بشأن إتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة للحفاظ على صحة المواطنين، ومراقبة الأسواق والمحافظة على استقرار الأسعار وتوافر السلع بالأسواق.