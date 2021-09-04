★ ★ ★ ★ ★

اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

أعلن نادي برشلونة الإسباني عودة لاعبه الدولي المصري على زين للمشاركة في منافسات كأس السوبر الإسباني.

ومن المقرر أن يواجه برشلونة نظيره أديمار ليون اليوم السبت في تمام التاسعة والنصف مساءً.

وكان الظهير الأيسر المصري قد تعرض للإصابة خلال مباراة المنتخب المصري بنصف نهائي أولمبياد طوكيو 2020 أمام فرنسا.

وأعلن نادي برشلونة وقتها غياب لاعبه لمدة 4 أسابيع بسبب الإصابة.

يذكر أنه على زين قد انضم لبرشلونة الإسباني شهر يوليو الماضي، قادمًا من نادي الشارقة الإماراتي، ليصبح أول مصري في التاريخ يلعب لبرشلونة بطل أوروبا الموسم الماضي، كما أنه ثالث لاعب عربي يمثل برشلونة في التاريخ بعد التونسيين وليد بين عمور ووائل جلوز.

ويمتلك نادي برشلونة الرقم القياسي في عدد مرات الفوز ببطولة الدوري الإسباني، وبطولة دوري أبطال أوروبا، وكذلك كأس العالم للأندية.

وبدأ زين مسيرته باللعب في النادي الأهلي، ثم النجم الساحلي التونسي، والجزيرة والشارقة الإماراتيين، واكي بروفانس الفرنسي.

وتوج صاحب الـ30 عاما بلقبي بطولة أمم أفريقيا مع المنتخب الوطني في 2016 و2020، كما توج بجائزة أفضل لاعب في إفريقيا عام 2018، بالإضافة إلى حصوله على المركز الثامن في بطولة العالم 2019 والمركز السابع في النسخة الأخيرة لبطولة العالم مصر 2021 رفقة منتخب الفراعنة.

كما قد توج بكأس قطر وكأس سمو الأمير في الموسم الماضي برفقة فريق الشارقة الإماراتي.