منافسة روسية فرنسية على ذهبية المطاردة الفردية ببطولة العالم للدراجات

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تتنافس الروسية الينا مويسيفا والفرنسية بينيديكت أوليير على الميدالية الذهبية لسباق المطاردة الفردية ناشئات ببطولة العالم للناشئين لدراجات المضمار التي تستضيفها مصر وتختتم منافساتها غداً بمضمار الدراجات الدولي باستاد القاهرة تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، وذلك بعد تصدر مويسيفا التصفيات بزمن قدره 2:24.624 دقيقة، فيما جاءت الفرنسية أوليير في المركز الثاني في التصفيات بزمن قدره 2:26.504 دقيقة، لتتأهل كلاهما للمنافسة على الميدالية الذهبية في النهائي الذي سيقام في الفترة المسائية اليوم.

كما تتنافس البولندية تمارا سزالينسكا مع الألمانية غراندي اريندت على الميدالية البرونزية في الفترة المسائية اليوم أيضاً.