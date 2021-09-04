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الإعدام لـ8 متهمين والسجن لـ3 آخرين في قضية فاضح بصعيد

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الإعدام لـ8 متهمين والسجن لـ3 آخرين في قضية فيديو فاضح بصعيد مصر الإعدام لـ8 متهمين والسجن لـ3 آخرين في قضية فاضح بصعيد
بتهمة قتل شقيقين عمدًا بسبب علاقة شقيقهما مع نجلة المتهم الأول

الإعدام لـ8 متهمين والسجن لـ3 آخرين في قضية فيديو فاضح بصعيد مصر

عاقبت محكمة جنايات نجع حمادي جنوبي ، 8 متهمين بالإعدام شنقًا، بينهم عامل وأبناؤه الثلاثة، والسجن المؤبد لمتهمين، و15 سنة لآخر بتهمة قتل اثنين.

وتعود أحداث القضية إلى يناير 2020، عندما وجهت النيابة العامة للمتهمين تهمة قتل المجني عليه شحات محمد خلف الله، وشقيقه حمادة محمد خلف الله، سبقًا مع الإصرار والترصد، بالتعدي عليهما بالأسلحة البيضاء مما أسفر عن مصرعهما بسبب خلافات عائلية بالقرية.

وكشفت التحريات أن فاضحًا انتشر في القرية، كانت بطلته نجلة المتهم الأول، وشقيق المجني عليهما، بعد طلبه منها تصوير نفسها وهي عارية، وإرسال مقطع الفيديو له، وبعدها ساومها للحصول على مبلغ مالي مقابل عدم نشره وتوزيعه، ثم قام بتوزيعه فقرر والدها وأشقاؤها وأقاربها، الانتقام منه ومن عائلته.

وبحسب اليوم تم ضبط المتهمين، وأحالت النيابة العامة القضية إلى محكمة الجنايات، في القضية التي حملت رقم 1888 لسنة 2021، جنايات نجع حمادي والمقيدة برقم 164 لسنة 2021، كلي قنا، التي عاقبت المتهمين من الأول للثامن بالإعدام شنقًا، بعد أن حصلت على الإذن الشرعي من فضيلة المفتي، والسجن المؤبد 15 سنة للتاسع والعاشر، والسجن 15 سنة للمتهم الأخير.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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