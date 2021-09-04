تسريب الخطة الرسمية لمراسم وفاة ملكة بريطانيا

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وُضعت بعد وفاة زوجها

فتحت الحكومة البريطانية، تحقيقًا في تسرب خطة رسمية أُطلق عليها اسم "جسر لندن"، تضم جميع التفاصيل الرسمية التي تتبع وفاة محتملة للملكة إليزابيث الثانية؛ بحسب ما نقلته "الحرة" عن صحيفة "تيلغراف" البريطانية اليوم (السبت).

وأوضح مصدر حكومي لـ"تيلغراف"، أن مكتب مجلس الوزراء بدأ تحقيقًا لتحديد مصدر تسريب الوثيقة، التي وصفها بأنها نسخة قديمة من المخطط، ولا تتضمن التفاصيل الأكثر حساسية.

وبيّنت الصحيفة أن "جسر لندن" مخطط وُزّع على كبار الشخصيات السياسية وموظفي الخدمة المدنية في البلاد؛ تحسبًا لوفاة الملكة؛ لكنه تَسَرّب ونشره موقع مجلة "بولتيكو"، في وقت لا تزال فيه الملكة البالغة من العمر 95 عامًا بصحة جيدة، وبعد خمسة أشهر فقط من وفاة زوجها دوق أدنبره الأمير فيليب.

وأضافت أن الوثيقة المسربة تتضمن تفاصيل لا تتواجد في الوثيقة الحديثة لـ"جسر لندن".

وأوضحت أن الوثيقة، التي وُضعت في الفترة التي تلت وفاة زوج الملكة مباشرة، تشمل إشارات إلى التحديات التي قد يطرحها وباء فيروس كورونا، ومنها مخاوف بشأن العملية الأمنية الواسعة التي سترافق الحدث، وسط مخاوف من تدفق غير مسبوق للسياح، وصعوبات في إدارة حشود ضخمة في محاولة لتجنب فوضى السفر.

وذكرت "تيلغراف" أن الوثيقة تغطي كل الاحتمالات مثل، كيفية نقل نعش الملكة إلى لندن إذا توفيت خارج العاصمة، إلى الصياغة للإخطارات التي يمكن أن يرسلها الأمناء الدائمون للإدارات المكلفون بنشر الأخبار.

وأشارت إلى أن رئيس الوزراء وكبار المحافظين العامين والسفراء؛ سيكونون من بين أول من يعلم بوفاة الملكة.. وبعد تلقي خبر الوفاة عبر البريد الإلكتروني، ستنكس الإعلام في غضون عشر دقائق، ثم يدلي رئيس الوزراء ببيان، وستكون هناك تحية بالأسلحة النارية، وسيعلن عن دقيقة صمت وطنية. ثم يعقد رئيس الوزراء لقاء مع الملك الجديد، وفي الساعة السادسة مساء، سيبث "الملك تشارلز" خطابًا إلى الأمة.

وستتلقى أكثر من 40 منظمة في البلاد -بما فيها الوحدات العسكرية والمجالس والجمعيات الخيرية وهيئات البث- نسخًا من الخطة تتعلق بمشاركتها في حال وفاة الملكة.