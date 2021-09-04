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بأمر من المدرب الفرنسي.. "عطيف" يغادر معسكر السعودي

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بأمر من المدرب الفرنسي.. "عطيف" يغادر معسكر المنتخب السعودي بأمر من المدرب الفرنسي.. "عطيف" يغادر معسكر السعودي

بأمر من المدرب الفرنسي..

غادر لاعب السعودي الأول لكرة القدم عبدالله عطيف معسكر الأخضر، اليوم السبت، بعد أن سمح المدير الفني للمنتخب "الفرنسي" ايرفي رينارد، للاعب بمغادرة معسكر الرياض الحالي.

وجاء ذلك بناءً على التقرير الطبي المقدم من الجهاز الطبي للمنتخب، وحاجة اللاعب لبرنامج علاجي.

وكان "عطيف" قد تعرض للإصابة في لقاء أمام فيتنام الذي انتهى بنتيجة 3ـ1 لصالح الأول، ضمن الجولة الأولى من التصفيات النهائية المؤهلة إلى 2022.

وأشارت تقارير إلى أن غياب عطيف عن الملاعب سيتراوح بين 4 إلى 6 أسابيع، وبالتالي يغيب "رسمياً" عن مواجهة الأخضر وعمان.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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