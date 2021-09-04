وزير الأوقاف : تكثيف الدورات التدريبية للوصول لـ 30 ألف معلم بالتنسيق مع التعليم

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أكد الدكتور محمد مختار جمعة ،وزير الأوقاف، أن بناء الوعى قضية في غاية الأهمية، على سبيل المثال أهمية الوعى بالتحديات العامة الإقليمية، لافتا إلى أن العالم كله يواجه فيروس كورونا ومواجهة الشائعات في هذا المجال وتسليط الضوء على جهود الدولة في مكافحته نوع من أنواع الوعى.

وقال وزير الأوقاف خلال كلمته اليوم ،السبت، في ندوة «بناء الوعى وأثره في استقرار الدول»، التي تم عقدها بالتنسيق مع المجلس الأعلى للإعلام، بأكاديمية الأوقاف الدولية لتدريب الأئمة: إن هذه الندوة بمثابة لقاء توعوى تثقيفى في غاية الأهمية لما للوعى من اثر هام في بناء المجتمعات.

وأضاف وزير الأوقاف: تأتى هذه الندوة تطبيقا عمليا لما ينادى به كثير من المتخصصين والإعلاميين والمثقفين والعلماء فيما يتصل بأهمية تضافر جميع مؤسسات الدولة في قضية بناء الوعى.

وتابع وزير الأوقاف: في السنوات والعقود الأخيرة ظهر على السطح قضية الوعى الفكرى والدينى في ظل سعى الجماعات المتطرفة لإسقاط الدول.

وأشار إلى أن الوزارة تجرى سنويا 3 مسابقات على الأقل، لافتا إلى أنه سيتم على هامش الندوة تكريم أوائل الفائزين في المسابقة التثقيفية المشتركة بين وزارة الأوقاف ووزارة التربيه والتعليم.

ولفت إلى أنه سيتم العمل على تكثيف الدورات التدريبية التي تعقد بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم للوصول إلى تدريب 30 ألف معلم تربية دينية سنوياً، وأيضا هناك تنسيق مع وزارة الشباب لعودة الندوات لمراكز الشباب .

وقال وزير الأوقاف: نحن نعمل كفريق عمل في إطار الجمهورية الجديدة ونسعى لتكثيف كافة اللقاءات لرفع الوعى المجتمعى، لافتا إلى أنه سيتم العمل على عقد دورات تدريبية عن السوشيال ميديا لنشر الفكر الوسطى ومواجهة صفحات أهل الباطل«، مشيرا إلى أن الخطبة القادمة ستتضمن موضوع حول «احترام المعلم» ، لافتا إلى أن الخطب يتم إعدادها بتكون مقروءة ومسموعة ومرئية وتترجم لعدة لغات، لافتا إلى أنه سيتم أيضا العمل على الإعداد للمسابقة الدولية للقرآن الكريم بالمولد النبوى الشريف.

وشدد وزير الأوقاف، على أن مهمة الإمام والمعلم بناء الوعى ولكن يسبقها سلوك الإمام والمعلم، قائلا: «إذا تكلم الانسان على القيم دون أن يكون ممارسا ومطبقا لها كان نقمة على القيم»، مضيفا :«الغش في الامتحانات وكل من يسمح به خيانة للدين والوطن».