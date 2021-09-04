الداخلية تعلن تخفيض نسبة القبول بكلية الشرطة لـ60 % ومد التقديم لـ16 سبتمبر

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أعلنت وزارة الداخلية، اليوم السبت، تخفيض نسبة القبول بكلية الشرطة لـ60 % ومد التقديم لـ16 سبتمبر الجاري.

وقالت الوزارة، إنه في إطار حرص وزارة الداخلية على توسيع قاعدة الاختيار من الطلبة المتقدمين للالتحاق بكلية الشرطة، وفى ضوء النتائج والنسب المئوية للمجموع لطلبة الثانوية العامة للعام الدارسى 2021 فقط، وما ترتب عليه من تداعيات لانخفاض الحد الأدنى للقبول بالجامعات الحكومية والخاصة، فقد تفضل اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، بالموافقة على تخفيض نسبة القبول بكلية الشرطة من (الحاصلين على شهادة إتمام دراسة الثانوية العامة أو ما يعادلها، أو شهادة إتمام دراسة الثانوية التي تمنحها المعاهد الثانوية الأزهرية لهذا العام) ليكون 60% بدلاً من 65% من المجموع الكلي للدرجات.

وأضافت:«كما تقرر مد موعد التقدم للالتحاق بالكلية حتى يوم الخميس 16 سبتمبر بدلاً من يوم الاثنين 6 سبتمبر الجاري».