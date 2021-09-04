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خلال 24 ساعة.. كوريا الجنوبية تسجل 1865 إصابة جديدة و10 وفيات بكورونا
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السبت 11 سبتمبر 2021 09:30 صباحاً
تنبيه لـ"مركز الأرصاد": أمطار رعدية ورياح سطحية على منطقة جازان
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السبت 11 سبتمبر 2021 09:30 صباحاً
بالفيديو.. سلطات الاحتلال الإسرائيلي تُلقي القبض على أسيرين آخرين من الستة الفارين من سجن جلبوع
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السبت 11 سبتمبر 2021 09:30 صباحاً
أمطار رعدية على منطقة عسير.. تستمرّ حتى الساعة الـ٨ مساءً
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السبت 11 سبتمبر 2021 09:30 صباحاً
الحكومة اليمنية تدعو مجلس الأمن لاتباع نهج أكثر صرامة مع ميليشيا الحوثي
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السبت 11 سبتمبر 2021 09:30 صباحاً
مصر تؤكّد تضامنها الكامل مع السودان في حادث تحطُم مروحية عسكرية
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السبت 11 سبتمبر 2021 09:30 صباحاً
فتح باب التسجيل في مجموعات التقوية بمدارس شمال سيناء
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السبت 11 سبتمبر 2021 09:24 صباحاً
اليوم.. السيسي يطلق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان
-
السبت 11 سبتمبر 2021 09:24 صباحاً
أطباء معهد القلب يوقعون الكشف الطبي بالمجان في العريش
-
السبت 11 سبتمبر 2021 09:24 صباحاً
وفاة «جحا سيناء» عن عمر يناهز 50 عامًا
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السبت 11 سبتمبر 2021 09:24 صباحاً
شبكة عيون الإخبارية
فيديو
فيديو اليوم السابع
بطريقة غير آدمية.. أب يقيد بناته الثلاثة بالسلاسل الحديدية.. الأطفال يرون تفاصيل
فيديو
فيديو اليوم السابع
السبت 04 سبتمبر 2021 03:10 مساءً
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