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القبض على عامل لاتهامه باغتصاب فتاة من ذوى الاحتياجات الخاصة بقنا

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القبض على عامل لاتهامه باغتصاب فتاة من ذوى الاحتياجات الخاصة بقنا القبض على عامل لاتهامه باغتصاب فتاة من ذوى الاحتياجات الخاصة بقنا

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ألقت الأجهزة الأمنية بقنا السبت القبض، على عامل بتهمة التعدي على فتاة من ذوي الإحتياجات الخاصة واغتصابها بإحدى قرى مركز قنا.

تلقى اللواء مسعد أبوسكين، مدير أمن قنا، إخطارًا، يفيد بالقبض على المدعو «مبارك.م.ع» ،45 عاما عامل، لاتهامه باغتصاب «فاطمة. ع.م» 27 عاما، من ذوي الاحتياجات الخاصة بإحدى قرى مركز قنا.

وكشفت التحريات الأولية، أن المتهم نجل عم والدة المجني عليها، واستغل عدم وجود والدتها في المنزل، واقتحم عليها غرفتها وقام باغتصابها فتمكنت الأجهزة الأمنية من إلقاء القبض عليه وأقر بأنه سيعقد قرانه عليها ويتزوجها بشكل شرعي، تحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيقات.

المصرى اليوم

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