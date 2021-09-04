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تعرف على شروط القبول ببرنامج الدراسات العبرية والإسرائيلية بآداب عين شمس

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تعرف على شروط القبول ببرنامج الدراسات العبرية والإسرائيلية بآداب عين شمس تعرف على شروط القبول ببرنامج الدراسات العبرية والإسرائيلية بآداب عين شمس

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أطلق قسم اللغة العبرية بكلية الآداب جامعة عين شمس، العام الجامعي 2021/2022، برنامجا خاصا لتدريس الدراسات العبرية والإسرائيلية بنظام الساعات المعتمدة، وذلك تحت رعاية د. محمود المتينى رئيس الجامعة، د. عبدالفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، د. مصطفى مرتضى، عميد كلية الآداب، د. حنان كامل رئيس القسم السابق ووكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب.

يتيح البرنامج لدارسيه دراسة بنية المجتمع الإسرائيلي وفهم عمق المجتمع وإعداد باحثين لديهم القدرة على وضع دراسات تحليلية شاملة لكل مرحلة مستجدة من خلال الترجمة والتحليل وتصنيف المعلومات واعداد محللين قادرين على تقديم تحليل نقدي للأفكار المتعلقة بالمجتمع الإسرائيلي وو وضع رؤي استشرافية ودراسات مستقبلية.

كما يتمتع خريجي البرنامج بالعديد من فرص العمل في المؤسسات الحكومية المعنية بالشأن الإسرائيلي ومراكز البحوث والسلك الدبلوماسي والصحافة.

وتشمل شـــروط القبــــــول :

• الترشيح من مكتب التنسيق للثانوية العامة المصرية ومايعادلها شعبة أدبى وعلمي لكلية الآداب جامعة عين شمس أو إحدى كليات الآداب المصرية .

• يسمح بالقيد بهذا البرنامج للطلاب المصريين والوافدين الحاصلين على شهادة الثانوية العامة شعبة أدبي وعلمي من إدارة الوافدين.

المصرى اليوم

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