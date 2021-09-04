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غياب 17 طالب ومحضرين غش حصيلة امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة بالقليوبية

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غياب 17 طالب ومحضرين غش حصيلة امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة بالقليوبية غياب 17 طالب ومحضرين غش حصيلة امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة بالقليوبية

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قال مصدر في غرفة عمليات إمتحانات الدور الثانى للثانوية العامة في القليوبية أن 17 طالب غابوا عن إمتحانات مادة اللغة العربية اليوم حيث حضر الأمتحانات 1277 طالب من إجمالي 1294 على مستوى المحافظة أضاف المصدر أنه تم تحرير محاضرغش لطالبتين تم ضبطهما بحوزتهما أجهزة تليفونات محمولة للغش بطوخ

أكد الدكتور ياسر محمود وكيل وزارة التربية والتعليم بإنه تم تطبيق قواعد إجراء امتحانات الدور الثانى للثانوية العامة حيث إن الطلاب المسموح لهم بأداء الدور الثانى هم الطلاب الذين رسبوا بحد أقصى في مادتين.

وأستعدت مديرية التربية والتعليم لعقد امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة للعام الدراسي 2020/2021، التي تبدأ اليوم السبت 4 سبتمبر وتختتم الإثنين 13 من نفس الشهر، ضمن خطة المديرية التي يتم تنفيذها بالتعاون مع الجهات الأمنية والمعنية لتوفير الأجواء الصحية والآمنة لأداء الامتحانات، حرصا على سلامة وصحة كافة أطراف المنظومة المشاركين في العملية الامتحانية.

وشدد وكيل وزارة التربية والتعليم على الالتزام بتعليمات الوزارة والإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية في لجان الامتحانات قبل وأثناء الامتحانات، لضمان انتظام سير الامتحانات، وتوفير المناخ الهادئ والآمن للطلاب خلال فترة انعقاد الامتحانات.

المصرى اليوم

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