حملات مكثفة لإزالة التعديات علي أملاك الدولة ورفع الإعلانات المخالفة بالشرقية

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وجه الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، رؤساء المراكز والمدن والأحياء، بإستمرار الحملات اليومية لإيقاف محاولات البناء بدون ترخيص، ورفع الإشغالات المخالفه لإيجاد السيولة المرورية بالشوارع، وتطبيق القانون على غير الملتزمين دون تهاون .

وفي هذا الإطار قامت الأجهزة التنفيذية بمركز ومدينة الحسينية ،بردم حفر مجهزة لصبة خرسانة مسلحة بناحية قطاع الحسينية ثاني ،عبارة عن تعدي بالبناء على أرض أملاك الدولة على مساحة 120متر ،تأكيداً على عودة هيبة الدولة وتطبيق القانون بكل حزم على المخالفين.

كما شنت الأجهزة التنفيذية بمركز ومدينة كفر صقر، حملة لرفع الإعلانات المخالفة من على أعمدة الإنارة، حيث تم رفع ٣٣ إعلان مخالف، وتطبيق القانون على المخالفين.

فيما شنت الأجهزة التنفيذية بمركز ومدينة منيا القمح، وشرطة المرافق حملة إزالة للإشغالات بهندسة الري، وقرية ملامس التابعة للوحدة المحلية بملامس، وتطبيق القانون على المخالفين.