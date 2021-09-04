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مصرع شخص وإصابة اثنين في انقلاب سيارة بأسوان

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مصرع شخص وإصابة اثنين في انقلاب سيارة بأسوان مصرع شخص وإصابة اثنين في انقلاب سيارة بأسوان

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لقى شخص مصرعه وأصيب اثنين آخرين، في حادث انقلاب سيارة ربع نقل كانت في طريقها إلى مقام ابو الحسن الشاذلى بمحافظة البحر الأحمر.

وكان مرفق إسعاف اسوان، تلقى إخطارا، يفيد بانقلاب سيارة ربع نقل كانت متجهة إلى مقام الشيخ أبوالحسن الشاذلي بمحافظة البحر الأحمر بطريق العلاقى / أبوالحسن الشاذلى شمال شرق أسوان، على الفور تم الدفع ب 3 سيارات اسعاف، وتبين وفاة شخص يدعى شعبان. م 30 سنة وإصابة ثلاثة آخرين هم عرفه .ع .ع ٢٩ سنة مصاب بكسر بالساق الايسر وجرح بذات القدم، وهشام .ش.س ٣٠ سنة مصاب بخلع بالكتف الايسر وكدمات متفرقة .

وتم تحرير محضر بالواقعة واخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

المصرى اليوم

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