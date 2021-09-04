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رسميًا.. تأهل 8 لاعبات لنهائي 500 م ببطولة العالم للدراجات بالقاهرة ..صور

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رسميًا.. تأهل 8 لاعبات لنهائي 500 م ببطولة العالم للدراجات بالقاهرة ..صور رسميًا.. تأهل 8 لاعبات لنهائي 500 م ببطولة العالم للدراجات بالقاهرة ..صور

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تأهلت الروسية الينا ليسينكو إلى نهائي سباق 500 م ببطولة العالم للناشئين لدراجات المضمار التي تستضيفها ، وتختتم منافساتها غداً بمضمار الدراجات الدولي باستاد القاهرة تحت رعاية فخامة الرئيس عبدالفتاح ، بعد تصدرها التصفيات بزمن قدره 34.234 ثانية.

كما تأهل للنهائي 7 لاعبات اخريات هن الروسية اليزافيتا بوجمولوفا، والاوكرانية إلا بيليتسكا، والالمانية كلارا شنايدر، والبيلاروسية ماريز فانوف، والايطالية اليسيا باسيليني، والبولندية ناتاليا فيزيك والماليزية سايفيكا ازيزان إلى النهائي.

وسوف يكون نهائي سباق الـ 500 م ناشئات هو اول سباقات الفترة المسائية اليوم.

منافسات للدراجات بالقاهرة
منافسات كأس العالم للدراجات بالقاهرة
منافسات كأس العالم للدراجات بالقاهرة
منافسات كأس العالم للدراجات بالقاهرة
منافسات كأس العالم للدراجات بالقاهرة
منافسات كأس العالم للدراجات بالقاهرة

المصرى اليوم

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