عصام عبد الفتاح يوضح لـ«المصري اليوم» حقيقة تصريح «الدوري ذهب لمن لا يستحقه»

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رد عصام عبد الفتاح، رئيس لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم السابق والمحاضر الدولي، على التصريحات المنسوبة له، بشأن فوز نادي الزمالك ببطولة الدوري الممتاز، بأخطاء الحكام والفار.

ونسبت تصريحات تصريحات لعصام عبد الفتاح، خلال إلقاءه محضرة للحكام التونسين، :"لقب الدوري المصري ذهب لمن لا يستحقه نتيجة أخطاء الحكام والفار".

وقال عصام عبد الفتاح، في تصريحات خاصة لـ "المصري اليوم" :"الكلام المنسوب لي عارٍ تمامًا من الصحة، لا أسمي ولا تاريخي يسمح لي أن أقول تلك التصريحات"، مضيفًا :"هذا الكلام وقاحة وقلة أدب (وضرب تحت الحزام)".

وأضاف :"تلك التصريحات من العيب، أن يخرج عن شخص كان مسئولاً عن التحكيم المصري وعضو مجلس إدارة سابق باتحاد الكرة".

وتابع :"لا أعلم من وراء تلك التصريحات، ولكن بالتأكيد هناك بعض الأشخاص يحاولون تشويه صورتي، وفي النهاية لا نملك سوى أن نقول (حسبي الله ونعم الوكيل)".