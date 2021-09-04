أخبار عاجلة

خلال 24 ساعة.. كوريا الجنوبية تسجل 1865 إصابة جديدة و10 وفيات بكورونا -
تنبيه لـ"مركز الأرصاد": أمطار رعدية ورياح سطحية على منطقة جازان -
بالفيديو.. سلطات الاحتلال الإسرائيلي تُلقي القبض على أسيرين آخرين من الستة الفارين من سجن جلبوع -
أمطار رعدية على منطقة عسير.. تستمرّ حتى الساعة الـ٨ مساءً -
الحكومة اليمنية تدعو مجلس الأمن لاتباع نهج أكثر صرامة مع ميليشيا الحوثي -
مصر تؤكّد تضامنها الكامل مع السودان في حادث تحطُم مروحية عسكرية -
فتح باب التسجيل في مجموعات التقوية بمدارس شمال سيناء -
اليوم.. السيسي يطلق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان -
أطباء معهد القلب يوقعون الكشف الطبي بالمجان في العريش -
وفاة «جحا سيناء» عن عمر يناهز 50 عامًا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. رياضة
  3. المصرى اليوم

عصام عبد الفتاح يوضح لـ«المصري اليوم» حقيقة تصريح «الدوري ذهب لمن لا يستحقه»

Print
عصام عبد الفتاح يوضح لـ«المصري اليوم» حقيقة تصريح «الدوري ذهب لمن لا يستحقه» عصام عبد الفتاح يوضح لـ«المصري اليوم» حقيقة تصريح «الدوري ذهب لمن لا يستحقه»

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

رد عصام عبد الفتاح، رئيس لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم السابق والمحاضر الدولي، على التصريحات المنسوبة له، بشأن فوز نادي ببطولة الدوري الممتاز، بأخطاء الحكام والفار.

ونسبت تصريحات تصريحات لعصام عبد الفتاح، خلال إلقاءه محضرة للحكام التونسين، :"لقب الدوري المصري ذهب لمن لا يستحقه نتيجة أخطاء الحكام والفار".

وقال عصام عبد الفتاح، في تصريحات خاصة لـ "المصري اليوم" :"الكلام المنسوب لي عارٍ تمامًا من الصحة، لا أسمي ولا تاريخي يسمح لي أن أقول تلك التصريحات"، مضيفًا :"هذا الكلام وقاحة وقلة أدب (وضرب تحت الحزام)".

وأضاف :"تلك التصريحات من العيب، أن يخرج عن شخص كان مسئولاً عن التحكيم المصري وعضو مجلس إدارة سابق باتحاد الكرة".

وتابع :"لا أعلم من وراء تلك التصريحات، ولكن بالتأكيد هناك بعض الأشخاص يحاولون تشويه صورتي، وفي النهاية لا نملك سوى أن نقول (حسبي الله ونعم الوكيل)".

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
خالد الغندور يسخر من خسارة الأهلي أمام الزمالك في السوبر الإفريقي لليد

خالد الغندور يسخر من خسارة الأهلي أمام الزمالك في السوبر الإفريقي لليد

شيكابالا يستفز جماهير الأهلي بعد فوز الزمالك بالسوبر الأفريقي لكرة اليد (فيديو وصور)

شيكابالا يستفز جماهير الأهلي بعد فوز الزمالك بالسوبر الأفريقي لكرة اليد (فيديو وصور)

رئيس الزمالك يكشف تطورات التجديد لبن شرقي ومصير «جنش»

رئيس الزمالك يكشف تطورات التجديد لبن شرقي ومصير «جنش»

وزير الرياضة ورئيس الوطنية للإعلام يتبنيان مبادرة نبذ التعصب بين الأهلى والزمالك

وزير الرياضة ورئيس الوطنية للإعلام يتبنيان مبادرة نبذ التعصب بين الأهلى والزمالك