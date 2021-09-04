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أشرف صبحي يشهد ختام الأنشطة الرياضية بالمدينة الشبابية بالغردقة صور

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أشرف صبحي يشهد ختام الأنشطة الرياضية بالمدينة الشبابية بالغردقة صور أشرف صبحي يشهد ختام الأنشطة الرياضية بالمدينة الشبابية بالغردقة صور

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شهد، ظهر اليوم، الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، ختام الأنشطة الرياضية بالمدينة الشبابية بالغردقة، والتي تنظمه الإدارة المركزية للتنمية الرياضية، بحضور قيادات وزارة الشباب والرياضة ومشاركة فريق مبادرة شباب يدير شباب.
وقام وزير الشباب والرياضة بتكريم الفائزين في ماراثون للدراجات وماراثون الجري، ودوري الأندية والاحياء الشعبية والذي شارك به ٦ آلاف مشارك، والمشروع القومي ها انت احقق ذاتي، وشباب وفتيات كلية التربية وأبناء مديرية التربية والتعليم وطالبات التعليم الأزهري الفائزين في مهرجان الأولمبياد الحدودية.
كما قام الوزير بتكريم، مراكز شباب وأندية البحر الأحمر الفائزة بميداليات في الاوليمبياد الحدودية ومنها؛ مركز شباب القصير، فريق نادي الرحلات، نادي رأس غارب، مدرسة محمد الطيب الثانوية بنين، مدرسة المتفوقين بالغردقة، وذوي القدرات الخاصة من مركز شباب سفاجا، وعدد من المراكز والأندية.

وأكد وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي أن هذه البرامج تأتي في إطار رؤية القيادة السياسية بتوسيع قاعدة الممارسة الرياضية، والاهتمام بمختلف المحافظات وتنميتها في كافة المجالات، وذلك وفقًا لإستراتيجية بناء الإنسان ورؤية 2030 .
واختتم الوزير زيارته لمدينة الغردقة بعد أن قام خلال اليومين بتفقد المدينة الشبابية بالغردقة، وحضور نهائي دوري مراكز الشباب النسخة الثامنة والتي حصل عليها مركز شباب المحسمة المحطة، وختام منتدي قادة المستقبل، وتفقد مجموعة من أنشطة التنمية الرياضية، وإطلاق شارة ماراثون للدراجات والجري، أعقبها اجتماع مع محافظ البحر الأحمر لمناقشة إنشاء استاد للغردقة وتفقده للأرض، ثم افتتاح مقر مديرية الشباب والرياضة الجديد، وتفقد المركز الدولي للتنمية الرياضية ومتابعة الحالة الإنشائية وحضوره نهائي بطولة البحر الأحمر للكاراتيه والمشروع القومي للموهبة والبطل الأوليمبي، واختتمها بحفل ختام الأنشطة الرياضية التي تنظمها التنمية الرياضية .

المصرى اليوم

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