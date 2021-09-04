جامعة عين شمس تبدأ الدراسة في برنامج الدراسات الإنجليزية البينية بكلية الآداب

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أطلق قسم «اللغة الانجليزية وآدابها» بكلية الآداب جامعة عين شمس، خلال العام الجامعي 2021/2022، برنامجا خاصا لتدريس الدراسات الانجليزية البينية، وذلك تحت رعاية د. محمود المتينى رئيس الجامعة، د عبدالفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، د مصطفى مرتضى، عميد كلية الآداب واشراف د. شيرين مظلوم رئيس القسم السابق ووكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث.

ويمنح البرنامج لدارسيه القدرة على التحليل والتفكير النقدي من خلال التعامل الفنى والثقافي والعلمي لتنمية وعي الدارسين بالمتغيرات في سوق العمل ومايرتبط بها من الإندماج في جماعات العمل وتنمية المهارات الثقافية وخاصة مايتصل بالتذوق الفنى والموسيقي والفنون التشكيلية.

كما يتمتع خريجي البرنامج بالعديد من فرص العمل في المجالات المختلفة مثل: الاعلام والارشاد السياحي والتنمية البشرية والفنون المرئية وفن الضيافة.

وتشمل شـــروط القبــــــول :

• الترشيح من مكتب التنسيق للثانوية العامة المصرية ومايعادلها شعبة أدبى وعلمي إلى كلية الآداب جامعة عين شمس أو إحدى كليات الآداب المصرية.

• يسمح بالقيد بهذا البرنامج للطلاب المصريين والوافدين الحاصلين على شهادة الثانوية العامة شعبة أدبي وعلمي من إدارة الوافدين.