أخبار عاجلة

خلال 24 ساعة.. كوريا الجنوبية تسجل 1865 إصابة جديدة و10 وفيات بكورونا -
تنبيه لـ"مركز الأرصاد": أمطار رعدية ورياح سطحية على منطقة جازان -
بالفيديو.. سلطات الاحتلال الإسرائيلي تُلقي القبض على أسيرين آخرين من الستة الفارين من سجن جلبوع -
أمطار رعدية على منطقة عسير.. تستمرّ حتى الساعة الـ٨ مساءً -
الحكومة اليمنية تدعو مجلس الأمن لاتباع نهج أكثر صرامة مع ميليشيا الحوثي -
مصر تؤكّد تضامنها الكامل مع السودان في حادث تحطُم مروحية عسكرية -
فتح باب التسجيل في مجموعات التقوية بمدارس شمال سيناء -
اليوم.. السيسي يطلق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان -
أطباء معهد القلب يوقعون الكشف الطبي بالمجان في العريش -
وفاة «جحا سيناء» عن عمر يناهز 50 عامًا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

جامعة عين شمس تبدأ الدراسة في برنامج الدراسات الإنجليزية البينية بكلية الآداب

Print
جامعة عين شمس تبدأ الدراسة في برنامج الدراسات الإنجليزية البينية بكلية الآداب جامعة عين شمس تبدأ الدراسة في برنامج الدراسات الإنجليزية البينية بكلية الآداب

اشترك لتصلك أهم الأخبار

أطلق قسم «اللغة الانجليزية وآدابها» بكلية الآداب جامعة عين شمس، خلال العام الجامعي 2021/2022، برنامجا خاصا لتدريس الدراسات الانجليزية البينية، وذلك تحت رعاية د. محمود المتينى رئيس الجامعة، د عبدالفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، د مصطفى مرتضى، عميد كلية الآداب واشراف د. مظلوم رئيس القسم السابق ووكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث.

ويمنح البرنامج لدارسيه القدرة على التحليل والتفكير النقدي من خلال التعامل الفنى والثقافي والعلمي لتنمية وعي الدارسين بالمتغيرات في سوق العمل ومايرتبط بها من الإندماج في جماعات العمل وتنمية المهارات الثقافية وخاصة مايتصل بالتذوق الفنى والموسيقي والفنون التشكيلية.

كما يتمتع خريجي البرنامج بالعديد من فرص العمل في المجالات المختلفة مثل: الاعلام والارشاد السياحي والتنمية البشرية والفنون المرئية وفن الضيافة.

وتشمل شـــروط القبــــــول :

• الترشيح من مكتب التنسيق للثانوية العامة المصرية ومايعادلها شعبة أدبى وعلمي إلى كلية الآداب جامعة عين شمس أو إحدى كليات الآداب المصرية.

• يسمح بالقيد بهذا البرنامج للطلاب المصريين والوافدين الحاصلين على شهادة الثانوية العامة شعبة أدبي وعلمي من إدارة الوافدين.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
حودة بندق يتعرض لحادث سير مروع على الطريق الدائرى وشيرين رضا توضح أمر هام لجمهورها بعد خطوبة ابنتها

حودة بندق يتعرض لحادث سير مروع على الطريق الدائرى وشيرين رضا توضح أمر هام لجمهورها بعد خطوبة ابنتها

شيرين رضا تكشف حقيقة تجاهلها تهنئة ابنتها نور عمرو دياب بخطبتها (فيديو)

شيرين رضا تكشف حقيقة تجاهلها تهنئة ابنتها نور عمرو دياب بخطبتها (فيديو)

شيرين عبدالوهاب تعتذر لجمهور جدة بسبب أدائها: «الحفلة اللي فاتت كنت متوترة»

شيرين عبدالوهاب تعتذر لجمهور جدة بسبب أدائها: «الحفلة اللي فاتت كنت متوترة»

بعد تعرضها لأزمة صحية.. شيرين عبد الوهاب تكشف آخر تطورات الحالة الصحية لوالدتها

بعد تعرضها لأزمة صحية.. شيرين عبد الوهاب تكشف آخر تطورات الحالة الصحية لوالدتها