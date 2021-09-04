«الإسكندرية الأزهرية»: لا شكاوى من امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة (صور)

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بدأت امتحانات الدور الثاني للشهادة الثانوية بمعاهد الإسكندرية الأزهرية بقسميها العلمي والأدبي، اليوم السبت، حيث تفقد الشيخ أحمد هاشم رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الإسكندرية، والدكتور محمد البرقي موفد قطاع المعاهد الأزهرية، لجان معاهد فتيات سموحة النموذجي، وبنين سموحة النموذجي، بنين الإسكندرية، كما تفقد الأستاذ علاء العريان الوكيل الثقافي، يرافقه الدكتور منير حسني موفد قطاع المعاهد الأزهرية، لجنتي: معهد فتيات القويري، وبنين القويري؛ لمتابعة سير أعمال الامتحانات، والتأكد من تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية، واتخاذ كافة التدابير الصحية؛ للمحافظة على أمن وسلامة الجميع.

وتم تفقد اللجان، والاطمئنان على مستوى الامتحان، ومطابقته للمناهج المقررة، والتأكيد على التزام الجميع بالإجراءات الاحترازية، وتطهير وتعقيم اللجان بصفة مستمرة، وتوفير المناخ المناسب لأداء الطلاب لامتحانهم، مع منع الغش بكافة الطرق والوسائل، ومنع اصطحاب الهاتف المحمول داخل اللجان مع الطلاب، أو أي من العاملين المشاركين في أعمال الامتحانات.

وأدى طلاب القسم الأدبي امتحاناتهم اليوم في مادتي الفقه، والتوحيد، كما أدى طلاب القسم العلمي امتحاناتهم في مادتي الفقه، والجبر والهندسة الفراغية.

وفى سياق تصل، اعتمد الشيخ أحمد هاشم رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الإسكندرية، اليوم السبت نتيجة الدور الثاني للنقل بمعهد فتيات القراءات بمراحله المختلفة (التجويد – العالية – التخصص) بحضور حنان عبدالمجيد مدير التعليم النوعي، وشهاب الدين على رئيس كنترول فتيات القراءات، وتم رصد وإنهاء النتيجة تحت إشراف صفاء صبحي عميدة المعهد.

"الإسكندرية الأزهرية": لا شكاوى من امتحانات الفقه والتوحيد والجبر بـ"دور ثان الثانوية" (صور)

"الإسكندرية الأزهرية": لا شكاوى من امتحانات الفقه والتوحيد والجبر بـ"دور ثان الثانوية" (صور)

"الإسكندرية الأزهرية": لا شكاوى من امتحانات الفقه والتوحيد والجبر بـ"دور ثان الثانوية" (صور)

"الإسكندرية الأزهرية": لا شكاوى من امتحانات الفقه والتوحيد والجبر بـ"دور ثان الثانوية" (صور)

"الإسكندرية الأزهرية": لا شكاوى من امتحانات الفقه والتوحيد والجبر بـ"دور ثان الثانوية" (صور)