ترام الإسكندرية يقسم سيارة ملاكي نصفين.. وإصابة مستقليها (صور)

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أصيب شخصين صباح اليوم السبت في حادث تصادم ترام بسيارة ملاكي بمنطقة بلوكلى شرق الإسكندرية. فيما تم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقى العلاج اللازم.

تلقى قسم شرطة الرمل أول، بلاغا يفيد تصادم ترام بسيارة ملاكى في منطقة بولكلى دائرة القسم ووجود مصابين.

انتقل ضباط القسم ومسئولي هيئة النقل العام رفقة سيارة الإسعاف إلى موقع البلاغ، وتبين من الفحص تصادم ترام الرمل بسيارة ملاكي (لادا) زرقاء اللون أثناء عبورها القضبان عند مزلقان بلوكلى ما أسفر عن انقسام السيارة إلى نصفين وإصابة شخصين من مستقلي السيارة الملاكى.

جرى نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم ورفع آثار الحادث، وإعادة تسيير حركة الترام مرة أخرى.

تحرر محضر بالواقعة بقسم شرطة الرمل أول، وجار العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

ترام الإسكندرية يقسم سيارة ملاكى نصفين.. وإصابة مستقليها - صور

ترام الإسكندرية يقسم سيارة ملاكى نصفين.. وإصابة مستقليها - صور

ترام الإسكندرية يقسم سيارة ملاكى نصفين.. وإصابة مستقليها - صور

ترام الإسكندرية يقسم سيارة ملاكى نصفين.. وإصابة مستقليها - صور