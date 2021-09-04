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محافظ الشرقية يتفقد أرض الفروسية استعدادا لاستضافة مهرجان الخيول العربية (صور)

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محافظ الشرقية يتفقد أرض الفروسية استعدادا لاستضافة مهرجان الخيول العربية (صور) محافظ الشرقية يتفقد أرض الفروسية استعدادا لاستضافة مهرجان الخيول العربية (صور)

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تفقد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، أرض الفروسية بمدينة بلبيس بطريق «القاهرة- بلبيس» الصحراوي، والمخصصة لإستضافة مهرجان الشرقية للخيول العربية الأصيلة في دورته الـ 25 اليوبيل الفضي، والمُقرر أن تنطلق فعالياته على مدار يومي 30 سبتمبر الجاري وأول أكتوبر القادم، في إطار إحتفالات محافظة الشرقية بعيدها القومي.

وخلال تفقده أرض المهرجان تلاحظ للمحافظ وجود تشوينات أخشاب مقامة بالمخالفة على قطعة أرض مقابلة لأرض المهرجان، ليأمر رئيس مركز ومدينة بلبيس بمراجعة ملكية قطعة الأرض ورفع التشوينات، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال صاحبها.

كما وجه محافظ الشرقية رئيس مركز ومدينة بلبيس، بالتنسيق مع مدير مديرية الطرق، برفع كفاءة الطريق المؤدي لأرض المهرجان ومتابعة أعمال دهان الأسوار والبلدورات، واستمرار أعمال صيانة أعمدة الإنارة لإضفاء لمسة جمالية وحضارية على الطريق، ليخرج المهرجان بصورة مشرفة تليق بأصالة وعراقة محافظة الشرقية.

إختتم محافظ الشرقية جولته بتفقد شارع المطار، والذي يربط مدخل مدينة بلبيس العاشر بترعة الإسماعيلية، موجها رئيس مركز ومدينة بلبيس بالتنسيق مع مدير مديرية الطرق، بوضع التصور الأمثل لرفع كفاءته وتطويره ليصبح محوراً مرورياً جديداً يساهم في فك الاختناقات المرورية ،وتسهيل حركة السيارات والمارة.

المصرى اليوم

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